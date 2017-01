U Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec djeca nuždu obavljaju u hladnom šatoru. ''Baš nam je jako jako hladno, nekad možda i trpim, ali inače oblačim jaknu", rekao je učenik Bojan.

Do pravih, toplih WC-a u školi ne mogu, jer je taj dio škole zatvoren zbog opasnosti od urušavanja. "Unutra vidimo jedan dio pukotine koji pokazuje da zgrada nije sigurna što su utvrdili i stručnjaci'', rekao je Stjepan Lučki, ravnatelj škole Sveti Petar Orehovac.

Osnivač škole je Koprivničko-križevačka županija. Jedna su, kažu, od triju županija koje najviše ulažu u školstvo. Dio zgrade s lošim temeljima, kažu, izgradit će iz početka.

"To je 400 kvadrata i to će tijekom ove godine biti gotovo, osigurana su inicijalna sredstva u proračunu od pola milijuna. Mi znamo da to neće biti dovoljno", rekao je Ivan Pal, zamjenik župana.

Pa računaju na rebalans proračuna i pomoć Ministarstava. Iz županije i škole tvrde - stalno su u kontaktu. "Za problem klizišta županija zna od kraja kolovoza odnosno početka rujna prošle godine", dodaje Pal.

"O problemu smo ih izvijestili u ožujku 2015 godine", tvrdi ravnatelj. Ali nije pukotina jedini problem. Pregradama je označena točka do koje se učenici smiju kretati. Iza pregrade ne smiju, jer postoji opasnost od urušavanja.

No na tjelesnom su barem na toplom. Za razliku od odlaska na WC. Pa se djeca i ljutiti roditelji nadaju da će odgovorni ipak pronaći brzo i toplije rješenje.