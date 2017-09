Kao odgovor na američke bombardere koji su u subotu letjeli preko Korejskog poluotoka, Sjeverna Koreja započela je s premještanjem svojih zrakoplova i pojačavanjem obranu na istočnoj obali.

Mobilizacija je uslijedila nakon što su američki bombarderi B-1B tijekom vikenda poslani vrlo blizu sjevernokorejske istočne obale kako bi demonstrirali vojne opcije koje imaju na raspolaganju u slučaju bilo kakve prijetnje, objavila je južnokorejska agencija Yonhap, a prenosi Sky News.

Agencija Yonhap piše kako su im iz sigurnosne službe Južne Koreje rekli da su SAD objavile informaciju o ruti bombardera jer se činilo da Sjeverna Koreja nije obaviještena. Pentagon je naime, u subotu objavio da je let obavljen u sjevernom dijelu demilitarizirane zone između dviju Koreja u kojem još nijedan američki mlažnjak ili bombarder nije letio u ovom stoljeću.

Ministar vanjskih poslova Sjeverne Koreje Ri Yong-ho izjavio je u ponedjeljak da Pjongjang ima pravo pucati na američke zrakoplove jer im je Donald Trump "proglasio rat".

Trump je naime, na Twitteru objavio da sjevernokorejski lider možda neće još dugo što su u Sjevernoj Koreji protumačili kao objavu rata.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!