Salvador Sobral fenomenalnom izvedbom zasjeo je na tron Europe. Njegova pjesma "Amae Pelos Dois" oduševila je i žiri i publiku i tako Eurosong vratila u Portugal.

"Glazba nije vatromet, glazba su emocije i osjećaji", kazao je Portugalac nakon pobjede.

Svoj glazbeni talent Salvador i njegova sestra Luisa, koja je ujedno i autorica pobjedničke pjesme, pokazivali su već kao djeca. Tako je Salvador već s 10 godina nastupao na većim dječjim glazbenim natjecanjima. 17 godina kasnije, u 27-oj godini, njegov glas i trud doveli su ga do predstavljanja Portugala na Euroviziji.

Salvador jel studirao psihologiju, ali je njegova strast za glazbom preuzela i on se pokazao kao jedno od velikih obećanja portugalske i španjolske glazbene scene. Dok je živio u Sjedinjenim Državama i Barceloni, gdje je studirao u prestižnoj školi Taller de Musics, izvodio je više glazbenih projekata.

Njegov glas, uvijek na pravom mjestu i nad kojim ima punu, besprijekornu kontrolu, a magnetizam kojom pobjeđuje ljude kada je na pozornici, zasluživali su mu najbolje recenzije od specijaliziranih agencija, kolega i najvažnije, od najvećeg sudca - publike.

Sam za sebe kaže da je jednostavna, iskrena, emotivna i vrlo spontana osoba, a da se za nastupe ne priprema previše, već mu je glavna priprema to što pjeva 'iz srca'. Euroviziju gleda kao priliku da svoju državu i svoj rad predstavi svijetu u najboljem mogućem svjetlu.

Predstavnik Hrvatske Jacques Houdek, čestitao je pobjedniku putem Twittera.

Congratulations #SalvadorSobral well done and very well deserved!!! #ecs2017 #CelebrateDiversity