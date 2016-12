Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov traži da se 35 američkih diplomata protjera iz Rusija nakon što je takve mjere poduzela adminstracija Baracak obame.

Lavrov je kazao kako je o svom zahtejvu obavijestio predsjedniku Putinu.

Ruski premijer Dmitrij Medvedev na Twitteru je napisao kako je "žalosno da Obamina administracija svoj mandat završava anti-ruskom agonijom".

"Tužno je što Obamina administracija, koja je započela mandat naporima da se obnovi suradnja, završava mandat antiruskom agonijom. R.I.P", napisao je Medved.

Podsjetimo, predsjednik u odlasku Barack Obama jučer je poduzeo do sada neviđene korake - izdao je izvršnu naredbu o protjerivanju ruskih diplomata zbog navodnog miješanja u predsjedničke izbore u studenom.

Obama je rekao da je 35 ruskih diplomata protjerano iz zemlje te da su zatvorena i dva ruska objekta koja su se navodno koristila za obavještajna okupljanja, u Marylandu i New Yorku.

It is regrettable that the Obama administration, which started out by restoring our ties, is ending its term in an anti-Russia agony. RIP