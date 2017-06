Ruski borbeni zrakoplov presreo je manju skupinu američkih ratnih zrakoplova u letu preko Baltičkog mora tijekom godišnjih vojnih vježbi, izjavili si iz američkog Ministarstva obrane preko Tweetera.

Prema riječima službenika Pentagona, ruski Su-27 borac presreo je vojni zračni tanker 'Boeing KC-135 Stratotanker' u pratnji dva B-1 bombardera i jednog B-52 tijekom vježbe BALTOPS (Baltičke operacije), koja je započela u subotu.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr