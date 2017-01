Dok je još uvijek aktualni predsjednik SAD-a Barack Obama držao oproštajni govor, zemlju je počeo potresati skandal s povjerljivim dokumentima prema kojima je Rusija utjecala na američke izbore i pobjedu Donalda Trumpa.

FBI istražuje izvješće britanskog obavještajca koje se temelji na informacijama ruskih izvora, a iz kojeg proizlazi da su ljudi iz Trumpove kampanje imali kontakte s Rusima, ali i da su se Rusi domogli informacija koje bi osobno mogle kompromitirati samog budućeg predsjednika SAD-a.

Iako tranzicijski tim Donalda Trumpa nije odmah komentirao izvješće, izabrani predsjednik na Twitteru je napiso "Lažne vijesti i politički lov na vještice", ne referirajući se direktno na izvješće.

U dijelu izvješća iz lipnja 2016. tvrdi se kako je Kremlj proteklih pet godina sustavno podržavao Trumpa kako bi izazvao razdor u zapadnom savezu.

"Najbliži Trumpovi suradnici redovito su primali informacije Kremlja o njegovim političkim protivnicima. FSB zbog povezanosti Trumpa s Rusijom ima toliko kompromitirajućih informacija da ga može ucjenjivati", navodi se u izvješću.

Tvrdi se kako je Trump odbio "razne unosne poslove s nekretninama koji su mu bili ponuđeni u Rusiji", a koji su uglavnom bili povezani s održavanjem Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. godine. Ruska obavještajna služba navodno ima i kompromitirajući materijal nastao tijekom boravka Trumpa u Moskvi u studenom 2013. tijekom održavanja izbora za Miss Universe.

FBI zasad nije komentirao cijeli slučaj. Direktor James Comey prethodno je izjavio kako ruski hakeri koji su se pokušavali ubaciti u američke predsjedničke izbore nisu hakirali ekipu nacionalne kampanje Donalda Trumpa.

Comey je pred obavještajnim odborom američkog Senata rekao da su Rusi upali u računala Trumpove kampanje na lokalnoj razini i razini država, ali ne i na nacionalnoj razini.

"Nemamo nikakvih podataka da je Trumpova kampanja hakirana na nacionalnoj razini", rekao je direktor FBI-a pred odborom.

Cjelokupno izvješće objavio je američki portal BuzzFeed uz napomenu kako nisu bili u mogućnosti provjeriti navedene informacije. WikiLeaks je pak na Twitteru objavio kako nije riječ o obavještajnom izvješću poručivši kako stil pisanja, činjenice i datumi navedeni u izvješću ne potrvrđuju njegovu vjerodostojnost.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP