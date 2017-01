Brzi radijski signali (Fast Radio Bursts, FRB) do sada su uhvaćeni tek 18 puta i velika su zagonetka za znanstvenike otkada su ih prvi put snimili 2007. godine. Nitko nije znao što bi mogao biti izvor ovih signala niti kako bi ih mogli pratiti, a nagađanja su išla od toga da dolaze od velike zvijezde, crne rupe pa čak i vanzemaljaca.



Brzi radijski signali vrlo su kratki, traju tek po milisekundu, zbog čega im je teško odrediti lokaciju. Prvi signal ove vrste otkriven je 2007. godine teleskopom u Australiji i od tada je uhvaćen još 17 puta, no samo jednom je to bio ponavljajući zvuk. Znanstvenici su ga proučavali mjesecima i uspjeli su utvrditi njegovu poziciju koristeći radioteleskop s više antena u Novom Meksiku koji je mogao točno detektirati izvor jednog signala poznatog pod nazivom FRB 121101. Za razliku od ostalih, ovaj se impuls pojavio 2012. i odonda se ponovio nekoliko puta.



Zaključili su da radiosignali dolaze s daleke patuljaste galaksije koja je od Zemlje udaljena tri milijarde svjetlosnih godina.



"Sada znamo da ovi konkretni signali dolaze iz patuljaste galaksije udaljene više od tri milijarde svjetlosnih godina od Zemlje. Ta jednostavna činjenica je golemi napredak u našem razumijevanju ovih pojava", rekao je dr. Sami Chatterjee.



U istom su području otkrili niz slabih, ali postojanih signala. Otkrili su i da brzi impulsi i slabi signali ne mogu biti međusobno udaljeni više od 100 svjetlosnih godina zbog čega znanstvenici smatraju da potječu iz istog izvora, istog predmeta ili su nekako fizički povezani.

No, što je izvor koji proizvodi FRB i dalje je nepoznato. Mogla bit to biti super neutronska zvijezda s jakim magnetskim poljem ili pak velika crna rupa, piše Independent.