Bivši voditelj Top Geara Richard Hammond na snimanju novih epizoda serijala The Grand Tour sletio je s ceste u Rimčevom superautomobilu Concept One.

47-godišnji Richard Hammond u Švicarskoj je s 57-godišnjim Jeremyjem Clarksonom sudjelovao je u automobilskoj utrci u planinama.

Švicarski i britanski mediji pišu kako je Hammond vozio Rimčev Concept One te sletio s ceste. Hammond je sam izašao iz automobila i popeo se nazad na cestu prije nego se Concept One zapalio.

"Bila je to najgora i najstrašnija nesreća koju sam ikad vidio, no nevjerojatno, i srećom, čini se da je s Richardom sve u redu", napisao je na Twitteru Jeremy Clarkson.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.