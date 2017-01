"Mislim da ne planira izravno pratiti svečanost prisege, radi se o dugom događaju", rekao je glasnogovornik predsjednika Putina, Dmitri Peskov.

Svečanost prisege Donalda Trumpa će izravno prenositi ruski informativni kanal Rossiya 24.

Novi američki predsjednik Donald Trump nikada nije skrivao simpatije prema Vladimiru Putinu i dugo je bio suzdržan u pogledu teze američkih objavještajnih službi o ruskom uplitanju u njegovu korist na izborima 8. studenoga.

On je 11. siječnja prvi puta priznao da je Rusija hakirala demokratsku stranku, što Moskva oštro odbacuje.

Tijekom mandata predsjednika Obame odnosi između Moskve i Washingtona su se jako pogoršali i dosegli najvišu razinu napetosti kada je Rusija 2014. pripojila ukrajinski poluotok Krim, nakon čega je uslijedio sukob između Kijeva i proruskih separatista na istoku Ukrajine.

Rusi slave Trumpovu inauguraciju

Iako se Kremlj godinama sukobljava s Washingtonom, Rusi koji se nadaju da će Donald Trump donijeti promjenu u odnosima dvije države u petak njegovu inauguraciju obilježavaju slavljem i suvenirima s njegovim likom i imenom.

Washington je u petak pretvoren u tvrđavu u kojoj se nalazi više od 900 tisuća ljudi, što pobornika, ali i ponešto protivnika novog predsjednika. U Londonu su aktivisti koji prosvjeduju protiv Trumpa izvjesili transparent "Gradimo mostove, a ne zidove" na Tower Bridge. Prosvjedi su zakazani za petak i subotu i diljem zapadne Europe, a u Rusiji je raspoloženje potpuno suprotno.

Gennady Gudkov, bivši zastupnik i kritičar Putina, ističe kako je Rusijom zavladala "Trumpomanija", a državni mediji daju velik prostor novom američkom predsjedniku.

Kremlj se nada da će Trump ublažiti sankcije protiv Rusije zbog aneksije Krima, udružiti se s njima u borbi protiv Islamske džržave, te umanjiti aktivnost NATO-a uz ruske granice.

Zanatlije u gradu Zlatoustu koji se nalazi istočno od Moskve su u prodaju pustili ograničenu seriju zlatnika i srebrnjaka na kojima piše "In Trump We Trust" (Vjerujemo u Trumpa), što je aluzija na rečenicu "In God We Trust" (Vjerujemo u Boga) koja se nalazi na američkim novčanicama.

Prodavači tradicionalnih babuški dodali su lutku Trumpa u svoju standardnu ponudu uz ruskog predsjednika Vladimira Putina, boljševičkog vođu Vladimira Lenjina, sovjetskog diktatora Josefa Staljina i bivšeg predsjednika Mihaila Gorbačova.

Jedna prodavaonica ruske vojne opreme koja se nalazi nasuprot američkog veleposlanstva uvela je popust od 10 posto za njegove zaposlenike i sve američke državljane.

Neki od Trumpovih neprijatelja tvrde kako mu je Kremlj pomogao da pobijedi na izborima tako što su hakirali njegove političke rivale i širili sramotne informacije o Hillary Clinton, njegovoj protukandidatkinji. Kremlj odbacuje te optužbe, ali ne krije da su zadovoljni rezultatima tih izbora.

"Trumpov izbor je stvorio velik entuzijazam u Rusiji jer su nam njegove tople riječi o Rusiji i Putinu stvorile nadu da će nas SAD i Zapad prestati napadati", napisao je na društvenim mrežama Sergej Markov, bivši proputinovski zastupnik.

"Ne znamo sa sigurnošću hoće li se odnosi popraviti ili ne. Ali mi Rusi smo optimisti... nadamo se najboljemu dok se pripremamo na najgore", dodaje Markov.

Trumpova inauguracija je za ruske nacionaliste prilika da spoje zabavu i samopromociju. Organizirali su cjelonoćno slavlje u nekad glavnoj zgradi sovjetske pošte gdje će izložiti i triptih Putina, Trumpa i vođe francuske Nacionalne Fronte Marine Le Pen.

Konstantin Rikov, bivši zastupnik i jedan od organizatora slavlja, na društvenim je mrežama napisao kako slave prvu fazu "Novog svjetskog poretka".

"Washington će biti naš", zaključio je. (Hina)