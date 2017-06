Bivši direktor FBI-ja James Comey nije iznio nikakve dokaze da se Moskva miješala u američke predsjedničke izbore 2016., rekao je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin, napominjući da Washington pokušava utjecati na ruske izbore već godinama.

Putin je govorio o Comeyjevom nedavnom svjedočenju pred senatskim Odborom za obavještajnu zajednicu.

"Nisam detaljno upoznat sa svjedočenjem bivšeg direktora FBI-ja Comeyja", rekao je Putin, odgovarajući na pitanja građana tijekom godišnje televizijske emisije. "Kažem opet, nije iznio nikakve dokaze (ruskog miješanja)."

"A što sa stalnom američkom propagandom, stalnom američkom potporom proameričkim nevladinim organizacijama izravnim financiranjem? Nije li to pritisak na naše umove? Nije li to pokušaj utjecanja na to kako bismo se trebali ponašati tijekom izbornih kampanja? To se događa iz godine u godinu", rekao je.

Putin je kazao da su mu mnogi svjetski čelnici kazali da se SAD na sličan način miješa u njihova unutarnja pitanja. No to ne žele reći otvoreno, strahujući da će "pokvariti odnose" s Washingtonom, rekao je.

Kad je riječ o Rusiji, "mi imamo vlastita mišljenja, izražavamo ih otvoreno. Ali to nije nikakvo potajno subverzivno djelovanje", rekao je.

Kazao je također da je "jako čudno" da je bivši direktor FBI-ja pustio u medije pojedinosti o svojim razgovorima s američkim predsjednikom preko prijatelja.

"Koja je razlika između direktora FBI-ja i g. Snowdena?", rekao je.

"U ovom slučaju, on (Comey) nije čelnik tajne službe nego aktivist za ljudska prava koji brani određeno stajalište", ustvrdio je.

"Uzgred budi rečeno, ako je (Comey) meta bilo kakve vrste progona zbog toga, rado ćemo mu u Rusiji dati azil", poručio je Putin. (Hina)