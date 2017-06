U Munchenu na željezničkom kolodvoru Unterföhring došlo je do pucnjave u utorak ujutro. Nekoliko je ljudi ozlijeđeno, među kojima i policajka, javljaju mediji.

Bavarski radio, pozivajući se na izvore iz policije, javlja kako nije riječ o terorističkom napadu. Do pucnjave je došlo na peronu stanice Unterfoehring u sjeveroistočnom predgrađu Münchena nakon što je napadač izvukao pištolj kad je od njega zatraženo da se identificira.

Nekoliko je ljudi ozlijeđeno, među kojima i policajka, čije su ozljede teške. Počinitelj je odmah uhićen. Još nisu poznati razlozi napada. U tijeku je opsežna policijska akcija u predgrađu Unterföhring.

Policija je osigurala područje.

