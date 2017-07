Specijalna policija u Dallasu, u američkoj saveznoj državi Teksas, reagirala je na dojave o pucnjavi u hotelu Wyndham. Nakon što je lokalna novinarka čula glasnu eksploziju, te vidjela kako jednu osobe iznose na nosilima, primijetila je da specijalna policija odlazi, što ukazuje da je akcija završena.

Policija je oko 14:30 po lokalnom vremenu odgovorila dojave o pucnjavi koja se odvija na području hotela u Dallasu. Nakon toga su osigurali lokaciju te sačekali specijalnu policiju, stoji u izvješću lokalnog medija WFAA8.

Novinarka WFAA8 Tanya Eiserer je na mjestu incidenta. Rekla je da je hotel evakuiran te da joj je jedna svjedokinja rekla da je u sobi u kojoj su metci ispaljeni vidjela histeričnu ženu.

Eiserer je dodala da su na mjestu incidenta čuli glasnu eksploziju. Dodala je kako, suprotno prvotnim dojavama, hotel nije u potpunosti evakuiran.

Također je vidjela kako jednu osobu iznose na nosilima. Međutim, ubrzo nakon toga primijetila je da specijalna policija odlazi, na temelju čega je zaključila da je akcija privedena kraju.

SWAT on scene here at the Wyndham on Alpha Road near 635 and Coit. pic.twitter.com/CZmdLgkduV

we interviewed a witness who says she saw a hysterical woman who was in the room where this happened.