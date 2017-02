"Većina dosadašnjih dijagnoza koje bih ocijenio amaterskima pogrešno predsjedniku Trumpu pripisuje narcistički poremećaj ličnosti. S obzirom na to da sam ja jedan od autora obilježja i kriterija kojima se definira taj poremećaj, mogu reći da ih predsjednik Trump ne ispunjava", napisao je Frances u pismu New York Timesu.

Cijenjeni psihijatar bio je na čelu psihijatrijskog tima koji je za potrebe struke definirao obilježja psihijatrijskih poremećaja pod nazivom "The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV" ili DSM IV. (Objavljeno je još jedno - DSM V izdanje.)

"On može biti narcis svjetske klase, no to ga ne čini mentalnim bolesnikom", kazao je Frances, dodajući da mu to ne uzrokuje psihičke tegobe nužne za dijagnosticiranje mentalnog poremećaja.

Poremećaj ličnosti najčešće vodi u "klinički snažan poremećaj ili mentalno oštećenje koji značajno utječe na socijalno, profesionalno ili neko drugo područje važno za normalno funkcioniranje pojedinca", stoji u smjernicama DSM IV.

"Uzrokuje drugima tegobe, ali ih sam ne proživljava"

"Predsjednik Trump drugima uzrokuje tegobe, ali ih sam ne proživljava. Umjesto da za svoj grandiozni osjećaj vlastite važnosti, samodostatnosti i nedostatak empatije bude kažnjen, on je bogato nagrađen", smatra dr. Frances.

"Mislim da usporedba s Trumpom zapravo predstavlja stigmatizirajuću uvredu za stvarno mentalno oboljele osobe, koje su u većini slučajeva pristojne i dobronamjerne, jer on nije pristojan i dobronamjeran", piše Frances.

O potencijalnoj psihološkoj nepodobnosti kandidata za predsjedničku funkciju i ranije se javno raspravljalo. Šezdesetih godina prošlog stoljeća jedan je američki časopis postavio pitanje psihijatrima smatraju li da je tadašnji republikanski kandidat Barry Goldwater psihološki podoban za mjesto predsjednika, a dio ih je odgovorio negativno.

Goldwater je kasnije podnio tužbu nakon koje je Američka psihijatrijska udruga donijela pravilo po kojemu psihijatri ne smiju javno iznositi dijagnozu psihloškog stanja javne osobe ukoliko je nisu osobno procijenili.

"Emocionalna nestabilnost"

Trideset troje američkih psihijatara, psihologa i socijalnih radnika 13. veljače je u New York Timesu objavilo pismo u kojemu su javno upozorili na snažnu emocionalnu nestabilnost koja izvire iz Trumpovih govora i poteza, zbog čega su ocijenili da je nesposoban voditi državu.

No dr. Francis se s njima ne slaže.

"Pripisivanjem raznih psihijatrijskih dijagnoza Trumpu obmanjuje se javnost i odvraća pozornost s njegovih napada na demokraciju. On može i trebao bi biti na odgovarajući način kritiziran zbog neznanja, nekompetencije, impulzivnosti i težnje prema diktatorskim ovlastima", smatra Francis.

"Njegovi psihološki motivi preočiti su da bi bili zanimljivi, a njihovo analiziranje neće utjecati na to da prekine s političkim 'mahnitanjem'. Lijek ili protuotrov za distopijsko Trumpovo srednjevjekovno ponašanje je političke, a ne psihološke prirode", zaključio je dr. Francis. (Hina)