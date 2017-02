Po prvi put u svojoj povijesti New York Times će emitirati 30 sekundi dug oglas tijekom prijenosa dodjele Oscara u nedjelju nazvanu "Istina je teška".

Ideja se naravno, nije svidjela Donaldu Trumpu koji je u subotu objavio kako neće doći na godišnju večeru dopisnika Bijele kuće. U nedjelju ujutro ponovno se poslužio Twitterom kako bi se na to požalio.

For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation. Try reporting accurately & fairly!