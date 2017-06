Nekoliko stotina prosvjednika probilo se u zgradu gradske vijećnice u Londonu uzvikujući da žele pravdu nakon stravičnog požara u stambenoj zgradi u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi.

Prosvjednici su se probili kroz automatska vrata zgrade u općini Kensington i Chelsea te se pokušali popeti na kat. Policija im je blokirala put i izbio je sukob.

Prosvjednici su izvikivali: "Želimo pravdu", "Izvedite ih van" i "Stid vas bilo". Veća skupina ljudi ostala je ispred zgrade.

Neki su tada napustili zgradu, a neki ostali unutra. Okupilo se nekoliko desetaka policajaca, uključujući i one na konjima. Prosvjednici su bili ljuti jer nitko iz vijećnice nije izišao da im se obrati.

Stravičan požar u zgradi Grenfell Tower u Kensingtonu izazvao je veliko nezadovoljstvo vlastima i smatra ga se simbolom podijeljenog društva.

Ljudi traže odgovore na pitanja kako se to moglo dogoditi, optužuju da se onima koji su ostali bez domova ne pomaže dovoljno te da nema informacija o nestalima.

Premijerka Theresa May posjetila je u petak ozlijeđene u bolnici, no kritizira je se što to nije učinila prije. Žrtve su posjetili i vođa oporbe Jeremy Corbyn, gradonačelnik Sadiq Khan, princ William i kraljica Elizabeta (91).

U zgradi s 24 kata živjelo je oko 600 ljudi.

May je u četvrtak obećala da će se provesti istraga o požaru. Bilanca bi mogla biti i gora jer se desetci ljudi još smatraju nestalima. (Hina)