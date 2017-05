Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 50 ozlijeđeno nakon eksplozije kod jednog od ulaza u Manchester Arenu, netom nakon koncerta američke pop zvijezde Ariane Grande. Stotine ljudi u tom su trenutku počele panično bježati van Arene, ne znajući zapravo šta se dogodilo.

Za ovako kaotične i užasne događaje nije lako čuti, kamo li ih proživjeti. Kako je sve izgledalo nakon eksplozije u Manchester Areni pokazuju amaterske snimke, ali i svjedočenja ljudi koji su se ondje zatekli.

"Čula se snažna, snažna eksplozija. Došlo je do praska, dim je krenuo po stepenicama, a svi su samo vrištali i bilo je ljudi koji su dozivali svoju djecu ", rekla je Kiera Dawber. "Na podu je bilo najmanje 20 ili 30 ljudi, neki koje ste mogli vidjeti bili su mirni i jednostavno ste mogli zaključiti da su mrtvi", rekla je Kiera za CNN.

"Ja sam odrasla osoba, a potpuno sam se tresao. Pa zamislite kako je bilo djeci, i još ta vika i vrištanje", rekao je Ivo Delgado za CNN.

"Dok sam čekao, eksplozija me bacila 10 metara, od jednih do drugih vrata. Kada sam ustao, vidio sam tijela koja leže na tlu, prvo što sam pomislio je da uđem u Arenu kako bih pokušao pronaći svoju obitelj. Kada ih nisam mogao pronaći, izišao sam s policijom i vatrogascima. Pregledali smo neka tijela u pokušaju da pronđem svoju ženu i kćer. Na svu sreću, pronašao sam ih žive i zdrave. Definitivno je to bila silovita eksplozija, dogodila se blizu ulaza u samu Arenu", opisao je Andy Holey za BBC.

Josh Elliot rekao je za BBC Radio da su ljudi bili uplakani i policija svugdje. "Jednostavno sam želio čim prije pobjeći jer nisam znao što se točno događa", opisuje Josh.

"Vidjeli smo dim, svi su počeli bježati, neki su ljudi bili ozlijeđeni. Vidjeli smo krv na ljudima kad smo izašli, ljudi su jednostavno trčali uokolo", ispričao je David Richardson za Evening News, koji je bio na koncertu sa svojom 13-godišnjom kćerkom Emily.

"Svi su vrištali i bježali, na podu su bile jakne i mobiteli, ljudi su jednostavno sve bacali i trčali. Bilo je puno vozila hitne pomoći. Vidio sam kako pomažu nekome, ali nisam vidio što mu se točno dogodilo", opisao je 22-godišnji Robert Tempkin.

Emma Johnson je rekla da su ona i njezin suprug bili kod arene kako bi pokupili svoje kćeri, u dobi od 15 i 17 godina. "Definitivno je bila bomba, definitivno u predsoblju", rekla je BBC Radio Manchester. "Stajali smo na vrhu stepenica i staklo je eksplodiralo, bilo je blizu mjesta gdje su prodavali robu. Cijela se zgrada tresla, poslije je uslijedila eksplozija, a potom i bljesak vatre. Tijela su bila posvuda."

Karen Ford, svjedokinja, izjavila je BBC-u da je odlazila s koncerta kad se dogodila eksplozija. "Svatko je samo izlazio iz svojih mjesta i kretao se prema stubama, kada je sve iznenadio zvuk koji je zvučao kao eksplozija", rekla je. "Svi su se pokušavali probiti do stubišta", prisjetila se, dodavši kako su se u kaosu ljudi pokušavali gurati pokraj žene u kolicima.

Noć koja je trebala biti jedna od boljih u životu za obožavatelje pop pjevačice Ariane Grande, u sekundi se pretvorila u najgoru noćnu moru.