Na povratku iz Fatime papa Franjo je odgovarao na novinarska pitanja u avionu, pa tako i o Međugorju ponovivši da o Gospi ne razmišlja kao šefici poštanskog ureda koja svakodnevno šalje poruke.

Papa Franjo je na pitanje o ukazanjima u Međugorju rekao da ona pripadaju privatnoj sferi, te podsjetio da je Papa Benedikt VI osnovao komisiju na čelu s kardinalom Ruinijem koja je trebala to istražiti.

"Čine je dobri teolozi, biskupi i kardinali i primio sam njihovo izvješće koje je vrlo, vrlo dobro. Postojale su neke dvojbe u Kongregaciji za nauk vjere i mislili su da je primjereno poslati svakom članu mjesečnog sastanka Kongregacije (feria quarta) svu dokumentaciju uključujući mišljenje suprotno onome u izvješću. Primio sam obavijest u subotu kasno navečer. Nije mi se činilo u redu, kao da se Ruinijevo izvješće, koje je vrlo dobro, stavilo na aukciju. U nedjelju ujutro prefekt Kongregacije je primio pismo kojim sam zatražio da meni osobno pošalju taj suprotni pogled umjesto da ga šalju u Feriju IV", rekao je papa Franjo.

Naglašava da su sva mišljenja proučavana te da Ruinijevo izvješće zaključuje kako bi trebalo razdvojiti prva navodna ukazanja, dok su vidioci bili mladi, te da bi njih najprije trebalo istražiti.

"Izvješće iznosi sumnje u trenutna navodna ukazanja. Osobno, preferiram Majku Božju kao takvu, umjesto kao šeficu poštanskog ureda koja svakog dana šalje poruke. I ta navodna viđenja nemaju veliku vrijednost, kažem to kao svoje osobno mišljenje. Postoje oni koji misle da Gospa govori: 'Dođi, toga dana dat ću poruku vidiocima'. Treće, tu je duhovna i pastoralna činjenica, srž odnosa: ljudi koji se obraćaju, koji su susreli Boga, koji mijenjaju život. I to ne zahvaljujući čarobnom štapiću. To se ne može poreći", kaže papa Franjo.

Na kraju je zaključio da je, kako bi se to rasvjetlilo, imenovao "dobrog biskupa (Henryk Hoser op. a.) koji ima iskustva u suočavanju s pastoralnom stranom".

"Na kraju, čut ćete neke riječi", zaključio je papa Franjo, prenosi Vatican Insider.