Britanska premijerka Theresa May u utorak je objavila kako je nakon napada u Manchesteru razina terorističke prijetnje u Ujedinjenom Kraljevstvu podignuta na "kritičnu" te da je aktivirana Operacija Temperer.

Britanska premijerka Theresa May u utorak je objavila kako će na strateška mjesta u Ujedinjenom Kraljevstvu postaviti 5000 vojnika. Tom je odlukom May postala prva osoba na poziciji britanskog premijera koja je iskoristila taj plan za pokazivanje sile kao odgovor na velike terorističke prijetnje. Konkretno, May je objavila da je nakon napada u Manchesteru aktivirana Operacija Temperer.

Njezin prethodnik David Cameron također je imao mogućnost po potrebi aktivirati ovu operaciju, ali nije volio koristiti tako kontroverznu moć.

Operacija Temperer - postavljanje nekoliko tisuća vojnika na ulice kao odgovor na veliku terorističku prijetnju - razrađena je 2015. godine i bila je tajna, sve dok nije procurila u novine. Dužnosnici Whitehalla htjeli su zadržati takav plan "ispod radara", jer su bili uvjereni da je prevelik i preosjetljiv, piše Telegraph.

Cameron se bojao da bi provedba plana izazvala povlačenje paralela s problemima u Sjevernoj Irskoj, kada su britanski vojnici desetljećima patrolirali ulicama. Također, bio je zabrinut da bi se to moglo protumačiti kao da je vlada izgubila kontrolu i nametnula vojni zakon.

Jedini premijer u bliskoj prošlosti koji je rasporedio vojnike po Britaniji kao odgovor na terorističku prijetnju bio je Tony Blair, koji je 2003. godine poslao tenkove i 450 pripadnika oružanih snaga kako bi čuvali zračne luke nakon upozorenja da je otet zrakoplov.

To je izazvalo niz kritika, vojni čelnici su tada upozorili kako jednom postavljeni vojnici ne mogu biti samo tako povučeni. May je priopćila kako je policija zatražila vojnu pomoć, a tajnik obrane sir Michael Fallon, odobrio je zahtjev.

"To znači da će naoružane policijske službenike na nekim ključnim lokacijama zamijeniti članovi oružanih snaga, što će omogućiti policiji značajno povećanje broja oružanih časnika za patrolu na ključnim lokacijama", kazala je May. "Također, mogli biste vidjeti vojno osoblje raspoređeno na određenim događajima, kao što su koncerti i sportske utakmice. U svim okolnostima, pripadnici oružanih snaga koji budu tako raspoređeni bit će pod zapovjedništvom policijskih službenika", objasnila je premijerka.

U emocionalnom govoru kojim je odala počast žrtvama terorističkog napada u Manchesteru istaknula je i kako teroristi "nikada neće pobijediti". U svom govoru je u ime vlade osudila "strašnog, mučnog kukavicu", bombaša-samoubojicu koji je ubio 22 osobe i ozlijedio 59 drugih.