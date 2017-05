Odgovor 11-godišnje djevojčice na pitanje - što bi moja učiteljica mogla raditi bolje - postao je viralan i zaradio više od pola milijuna lajkova.

Ava Cross, školarka iz Glasgowa odgovarala je na školsko pitanje o svojoj učiteljici te je kolektivno kažnjavanje u razredu dovela u vezu s ratnim zločinom zabranjenim Ženevskom konvencijom.

''Ne bi trebala koristiti kolektivnu kaznu, jer ona nije pravedna prema mnogima koji nisu ništa skrivili i prema Ženevskoj konvenciji iz 1949. smatra se ratnim zločinom'', napisala je Ava.

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv