Više stotina osoba okupilo se u ponedjeljak ispred gay kluba Pulse na Floridi, kako bi odali počast žrtvama najgoreg atentata izvedenog u Sjedinjenim Državama nakon onog 11. rujna 2001.

"Nikada nećemo zaboraviti žrtve ubijene prije godinu dana u strašnoj pucnjavi u noćnom klubu Pulse. #OrlandoUnitedDay", napisao je na Twitteru američki predsjednik Donald Trump.

We will NEVER FORGET the victims who lost their lives one year ago today in the horrific #PulseNightClub shooting. #OrlandoUnitedDay pic.twitter.com/OFFUVAFBJM