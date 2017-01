Hakerski kolektiv Anonymousi objavio je na Twitteru uoči inauguracije zlokobno upozorenje novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu te mu poručio kako će "požaliti iduće četiri godine".

Svojim su sljedbenicima uputili poziv da im dostave bilo kakve kompromitirajuće informacije koje nađu o Trumpu te poručili kako on ima "financijske i osobne veze s ruskim mafijašima, trgovcima djecom i pranjem novca".

"Ovo nisu osamdesete, informacije više ne mogu nestati, sve je vani. Požalit ćete iduće četiri godine", navodi se u tvitu s računa koji koriste Anonymousi. Trump, inače uvijek spreman za obračune na Twitteru, zasad ove prijetnje ignorira.

This isn't the 80's any longer, information doesn't vanish, it is all out there. You are going to regret the next 4 years. @realDonaldTrump