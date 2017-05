Pogledajte kako je novinar CNN-a izgubio živce u razgovoru s uglednim političkim komentatorom. Društvo CNN-a ne štedi Donalda Trumpa još od vremena kampanje, a s obzirom na razvoj situacije u posljednjih desetak dana, nije ni čudo da su neki od njihovih najboljih novinara počeli gubiti živce.

Anderson Cooper, novinarska zvijezda CNN-a, ugostio je Jeffreyja Lorda, komentatora koji je redovito brani Trumpove stavove. Anderson je upitao treba li Trump Rusima govoriti da je direktor FBI-a totalni luđak, ali umjesto da je čekao, Anderson je odgovorio sam sebi.

- Pa ne možete to obraniti nikako, budimo realni. Ne možete nikako obraniti te riječi predsjednika SAD-a.

Začudo, Lord je ipak pronašao izgovor.

- Baš me briga što on govori Rusima. Pa on je predsjednik Amerike, može pričati što god hoće.

Andersonu je prekipjelo u tom trenutku.

- Da se Trump po***e na svoj stol, vi bi ga opet branili!

Kasnije se ispričao za svoj komentar.

"If he took a dump on his desk you would defend it." - @andersoncooper to Jeff Lord pic.twitter.com/ajP1xtdCXd