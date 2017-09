Šesnaesta je godišnjica od najgorih terorističkih napada na tlu SAD-a, 9/11 u kojima je poginulo više od 3000 ljudi. Na vidjelo izlaze i do sada nepoznati detalji o upletenosti u napad Saudijske Arabije.

Veleposlanstvo Saudijske Arabije financiralo je testni let prije napada na "njujorške blizance", stoji u dokaznim materijalima na 5000 stranica podnesenima u sudskom procesu koji 1400 članova obitelji žrtava vode protiv saudijske vlade.



Prema informacijama New York Posta, veleposlanstvo je koristilo dvojicu saudijskih državljana, koji su bili "studenti u SAD-u" na takozvanoj probnoj vožnji iz Phoenixa u Washington kako bi izvidjeli sigurnosne mjere prije nego što je desetak otmičara otelo dva zrakoplova s kojima su izveli napad na Twinse i ubili gotovo 3000 ljudi 11. rujna 2001. godine.



Saudijska vlada do sada je odbijala bilo kakvu povezanost s napadima u New Yorku.



Prema dokumentima FBI-ja, koji su podneseni kao dokazni materijal, dvojica saudijskih državljana koji su došli u SAD, Mohammed al-Qudhaeein i Hamdan al-Shalawi, bili su dio mreže agenata Saudijske Arabije u SAD-u. FBI također tvrdi da su prošli obuku u Afganistanu s drugim operativcima Al Kaide koji su sudjelovali u napadima 9/11. Qudhaeein je navodno bio zaposlen u ministarstvu u Saudijskoj Arabiji dok je Shalawi bi dugogodišnji zaposlenik saudijske vlade u Washingtonu.



U studenom 1999. godine ukrcali su se na let America Westa za Washington i pokušali nekoliko puta ući u kokpit. Avion je prijevremeno sletio u Ohio a dvojac je pušten nakon ispitivanja u FBI-ju. Karte im je navodno platilo veleposlanstvo Saudijske Arabije.



Dvojica muškaraca također su bila na simpoziju koji je organiziralo veleposlanstvo Saudijske Arabije u suradnji sa Institutom za islamske i arapske znanosti u Americi koje je zaposlilo i Al Kaidinog klerika Anwara al-Awlakija koji je kasnije pomogao otmičarima zrakoplova pronaći smještaj i dobiti dokumente kada su 2000. došli u SAD, prenosi Independent.