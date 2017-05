Snažna autobomba eksplodirala je u srijedu u središtu glavnog grada Afganistana pred zgradama stranih veleposlanstava, procjenjuje se da je 9 osoba poginulo, a preko 80 ih je ranjeno.

Najnoviji podaci iz centra za hitnu pomoć navode da je minimalno 9 ljudi poginulo, a 84 ih je ranjeno, izvještava BBC.

Nakon eksplozije oblaci crnog dima proširili su se središtem grada u području predsjedničke palače i stranih veleposlanstava, rekla je kabulska policija.

Basir Mujahid, glasnogovornik policije Kabula, izjavio je kako je nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno u eksploziji u blizini ulaza u njemačko veleposlanstvo.

"Bomba je bila u blizini njemačkog veleposlanstva, ali postoji i nekoliko drugih važnih spojeva i ureda u blizini. Teško je reći što je točno bila meta", izjavio je Basir Mujahid glasnogovornik policije Kabula.

#BREAKING: Massive explosion on the gate of the German mission in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/qZynPGZSNb