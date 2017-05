Manchesterska policija objavila je da je na područje kampusa zbog incidenta na području Manchester, Hulme, poslana vojska.

Ceste koje vode prema kampusu Castlefield u ulici Linby su zatvorene. Na teren su upućeni i pirotehničari, potvrdila je mančesterska policija.

''Brinemo o mladim ljudima s društvenim, emocionalnim i poteškoćama u mentalnom razvoju'', stoji na web stranici kampusa koja opisuje njihovu djelatnost.

''Službenici su na terenu i trenutačno procjenjujemo situaciju'', objavila je lokalna policija na svom Twitteru.

Područje cijelog grada nadlijeću helikopteri.

Policija je isprva objavila Tweet u kojem je navela da se radi o incidentu na fakultetu, ali su to kasnije ispravili i objavili da se incident zapravo odvija u ulici Linby u području Mancestera Hulme.

