Šveđani koji su se radovali šestosatnim radnom danu upravo su dobili loše vijesti - troškovi skraćenja radnog vremena odnijeli su prevagu nad benefitima.

Dvogodišnji eksperiment sa skraćenim radnim vremenom za dva sata uz zadržavanje razine plaće medicinskim sestrama u staračkom domu Svartedalen u švedskom gradu Gotenburgu privodi se kraju.

Skraćivanje radnog vremena je imalo vrlo pozitivne rezultate od strane radnike. Primjerice, zabilježeno je manje bolovanja i podignuta je kvaliteta njege pacijenata. Međutim, vlasti ne planiraju ovu mjeru uvesti za stalno, jer to previše košta, objavio je Fox Business.

Da bi pokrio skraćenje radnih sati za 68 medicinskih sestara u domu, grad je morao da zaposliti dodatnih 17 osoba, uz troškove od oko 12 milijuna kruna (oko 9,5 milijuna kuna).

"To je vezano za veće troškove, apsolutno", rekao je Daniel Bernmar, lokalni političar iz redova ljevice nadležan za općinsku brigu o starijim osobama. Ali on smatra kako je država sve bogatija pa bi si to u budućnosti mogla priuštiti.

Prema njegovim riječima, "pretjerano je skupo da se sprovede opće skraćenje radnog vremena u razumnom vremenskom roku".

Gotenburški eksperiment za skraćenje radnog dana najnoviji je u nizu sličnih provedenih u Švedskoj, zemlji koja se ponosi svojom velikodušnom državnom socijalnom pomoći.

Eksperiment je pomno praćen na globalnom nivou, pri čemu su aktivisti za radna prava navodili naprednu Švedsku kao uzor za skraćenje radnog vremena.

''Osmosatno radno vrijeme nije efikasno kako ljudi misle", rekao je Linus Feldt, direktor kompanije za razvoj aplikacija Filimindus. Dodao je kako je veliki izazov ostati na nešto fokusiran osam sati, a i s toliko radnih sati dnevno teško je upravljati privatnim životom. ''Želimo provesti više vremena s našim obiteljima, želimo učiti nove stvari, više vježbati'', argumenti su kojima bi rado vidio šestosatni radni dan.