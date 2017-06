Muškarac naoružan nožem u petak je ušao u Zavod za zapošljavanje u Newcastleu i uzeo taoce, javljaju agencije.

12:00 Muškarac se još nalazi u zgradi. U tijeku su pregovori s policijom.

The man remains inside the building in Byker and is engaging with our negotiators at this time. We will update you with info when we can. — Northumbria Police (@northumbriapol) June 9, 2017

11:30 Pozvan je pregovarački tim, a pred Zavod za zapošljavanje stigla su i dva kombija za odlaganje eksploziva.

11:25 Policija je objavila kako vjeruju da su svi taoci pušteni te da je muškarac ostao sam u zgradi zavoda.

11:15 Newcastle Chronicle piše kako je na mjesto događaja stigla i Hitna pomoć, no bez uključene sirene. Evakuiran je i obližnji studentski dom.

Policija je demantirala spekulacije da ima ozlijeđenih. Objavili su i kako za sada nema naznaka da se radi o terorističkom činu.

It has also been suggested on social media and by members of the public at the scene that people have been stabbed. This is NOT the case. — Northumbria Police (@northumbriapol) June 9, 2017

10:40 Naoružani muškarac ušao je u prostore Zavoda za zapošljavanje i zadržao nekoliko djelatnika kao taoce.

Thank you for your patience as we deal with the incident. Nobody is believed to be injured and we're currently speaking to the man involved. — Northumbria Police (@northumbriapol) June 9, 2017

Svjedoci kažu kako ima nešto zalijepljeno za prsni koš. Pet djelatnika Zavoda je pušteno, a još jedan se nalazi unutra.

Policija je na licu mjesta, a ulice oko zavoda su zatvorene.

Police dealing with an incident in Byker. Roads around the Clifford Street area are closed with local diversions in place. — Newcastle Police (@npnewcastle) June 9, 2017

Policija kaže da je muškarac otprije poznat djelatnicima centra a da se cijeli incident zasad tretira kao izolirani.