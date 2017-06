NASA je objavila otkriće 219 novih planeta izvan Sunčeva sustava, od toga ih je 10 nalik Zemlji. Svemirska agencija kaže kako ova najnovija otkrića imaju "značajan utjecaj u potrazi za znakovima života" u drugim dijelovima svemira.

Navodi se kako postoji 10 „stjenovitih“ planeta poput Zemlje koji su unutar solarnog sustava „Zlatokosna zona“. Planeti nisu ni preblizu ni predaleko od svoje zvijezde, stoga nisu prevruće, ali ni prehladne da nema tekuće vode.

Prisutnost vode uvijek se vidi kao ključni čimbenik za postojanje života.

U tweetu NASA je navela: "Znanstvenici koji su koristili @NASAKepler identificirali su 219 potencijalnih novih svjetova!"

#ICYMI: Earlier, we identified 219 potential new worlds from @NASAKepler data, ten of which are near-Earth size: https://t.co/Lh0O09jc0G pic.twitter.com/1bEFpXcrBy