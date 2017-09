Nakon dvije godine pošto je misterizono nestala, privatni istražitelji su pronašli britansku "princezu" milijunašicu - našli su je kako živi na ulicama Italije kao beskućnica.

Podrijetlom iz Irana, Ariane Lak (50) posljednji put je viđena u jednom hotelu u Milanu u siječnju prošle godine. Njezina bogata obitelj angažirala je tim privatnih istražitelja da je pronađu nakon što su očajnički pokušavali stupiti u kontakt s njom, ali bez uspjeha.

Ovog tjedna, nakon mjeseci napornog istražiteljskog rada, gospođa Lak pronađena je kako spava na rešetkama zagrijanima dimom iz gradske podzemne željeznice na središnjoj Milanskoj tržnici.

"Padala je kiša, bojala se i bila jako uzrujana, ali je odgovorila na poziv svog imena", rekao je The Timesu jedan od neimenovanih istražitelja.

„Pozvali su policiju, ona se smirila kada je vidjela njihove uniforme te je pristala otići u policijsku postaju“, objasnio je istražitelj.

Gospođa Lak, koja je oboljela od šizofrenije, uživala je odrastanje na visokoj nozi, pohađala je prestižni koledž za žene, a nakon toga je diplomirala na Sveučilištu Cambridge. Ovaj slučaj je razvikan po talijanskim medijima koji su gđu. Lak opisali kao „milijunašicu“.

