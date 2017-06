Malo tko nije čuo za Bermudski trokut i misterije koje ga okružuju. No, to nije jedino mjesto na kojem se događaju jezive stvari.

10 Planine praznovjerja

Planine praznovjerja su planinski lanac koji se nalazi nedaleko od glavnog grada Arizone, Phoenixa.

Prema legendi, negdje u 1800-ima, čovjek po imenu Jacob Waltz otkrio je ogroman rudnik zlata unutar planina, koji od tada nosi naziv Zlatni rudnik izgubljenog Nizozemca (iako je Waltz bio Nijemac). Navodno je čuvao tajnu o lokaciji rudnika sve do svoje smrti. Rudnik nikada nije pronađen unatoč mnogim ekspedicijama. Legenda kaže kako duhovi ljudi, koji su izgubili život u potrazi za zlatom, i dalje progone planine.

Prema legendi američkih Indijanaca blago u planinama čuvaju bića koja se zovu Tuar-Tums (Mali ljudi). Oni žive ispod planina u špiljama i tunelima. Apači vjeruju da se u tim planinama nalazi ulaz u pakao.

9 Južnoatlanska anomalija

Jeste li se ikad zapitali postoji li Bermudski trokut u svemiru? Ima, i zove se Južnoatlantska anomalija. To je područje u kojem se Van Allenovi pojasevi zračenja, energetski nabijene čestice koje okružuju Zemlju, nalaze najbliže površini Zemlje.

Južnoatlanska anomalija se nalazi nedaleko od obale Brazila i odgovorna je za brojne probleme sa satelitima i letjelicama - od rušenja računalnih programa do kompletne blokade funkcija. Hubbleov teleskop se tako isključuje prilikom prolaska kroz anomaliju, a Međunarodna svemirska postaja prilagođava raspored svemirskih šetnji dok prolaze kroz anomaliju (što se događa i do 5 puta dnevno).

Južnoatlanska anomalija ne uzrokuje samo tehničke probleme - neki astronauti su prijavili kako su vidjeli "zvijezde padalice" u vidnom polju dok su prolazili kroz anomaliju.

Uzrok svih tih problema do danas nije u potpunosti razjašnjen. Glavni "osumnjičenik" su visoke razine zračenja koje se akumuliraju u anomaliji, no znanstvenici nisu točno sigurni kako ili zašto se efekti pojavljuju.



8 Jezero Anjikuni

Jezero Anjikunji u kanadskoj pokrajini Nunavut u studenom 1930. godine je progutalo čitavo selo. Lovac Joe Labelle tražio je utočište za noć, a kako je poznavao stanovnike sela Inuit, krenuo je tamo i pronašao prilično jezivu scenu - stanovnici sela su jednostavno nestali. Sve stvari, uključujući hranu i puške, bile su nedirnute.

Labelle je poslao telegram kanadskoj planinskoj policiji i istraga je započela. Na seoskom groblju je pronađen otvoren i ispražnjen jedan grob. 300 metara dalje od sela pronađena su tijela 7 vučnih pasa koji su umrli od gladi unatoč tomu što su sve trgovine s hranom u selu bile otvorene. Prema nekim verzijama, u vrijeme nestanka mještana, iznad jezera su se mogla vidjeti neobična svjetla.

I dan danas ta se priča nalazi na internetskim stranicama kanadske planinske policije.

7 Vražje more

Vražje more (japanski Ma-no Umi) ili Zmajev trokut nalazi se u Tihom oceanu u blizini japanske obale i otočja Bonin. Nalazi se točno nasuprot Bermudskog trokuta, pa se smatra njegovim tihooceanskim pandanom. Jer i ovdje su zabilježene aktivnosti koje se teško mogu objasniti, uključujući magnetske anomalije, neobjašnjiva svjetla i predmete i naravno, tajanstvene nestanke. Japanske rvlasti to su područje ribarima označile kao - opasno.

Jedna od priča kaže da je 1952. godine japanska vlada poslala brod Kaio Maru br. 5 kako bi istražio misterij Vražjeg mora. Naravno, ni brod i ni 31 člana posade nitko nikada više nije vidio. Druga priča govori o katastrofalnim pokušajima Kublaj Kana da napravi invaziju na Japan upravo preko Vražjeg mora - u tom je pokušaju navodno izgubio više od 40.000 ljudi.

6 Ranč Bigelow

Ranč Bigelow (prvotnog naziva Skinwalker ranč i Sherman ranč) je posjed veličine 480 hektara smješten u američkoj saveznoj državi Utah. Neobjašnjivi događaji počeli su se zbivati još 50-godina prošlog stoljeća, no postali su sve češći kada je ranč kupio bračni par Sherman 1994. godine.

Prvog dana svog boravka tamo Terry i Gwen Sherman ugledali su vuka kojem su se približili te koji im je čak dopustio i da ga pomaze, no iznenada je skočio na ogradu i ugrizao jedno janje za njušku. Terry Sherman izvadio je pištolj i pogodio vuka, no metak životinji nije naškodio. Potom je otišao u kuću po sačmaricu i ponovno pogodio vuka, no opet se ništa nije dogodilo. Vuk je pobjegao, a Shermani su ga pratili po tragovima koji su odjednom prestali kao da je nestao.

Otada su svjedočili brojnim NLO-ima, inteligentnim lebdećim objektima (koji su navodno spalili tri njihova psa), sakaćenju životinja te drugim sličnim stvarima. Ranč su na koncu 1996. prodali Robertu Bigelowu, osnivaču National Institute for Discovery Science koji i dan danas proučava fenomen ovog mjesta.

5 Point Pleasant

Point Pleasant (Ugodna točka) je grad u Zapadnoj Virdžiniji za koji se vezuju tajanstveni i jezivi događaji. Najpoznatiji uključuje stvorenje poznato pod imenom Mothman - stvorenje koje je navodno teroriziralo malu zajednicu od studenog 1966. do prosinca 1967. Više od stotinu stanovnika Point Pleasanta su svjedočili ukazivanju tog stvorenja nalik ptici - s hipnotičnim, žarkim crvenim očima i krilima promjera 10 metara koja se vuku iza njega npo tlu.

Mothman (čovjek moljac) bio je inspiracija i za knjigu i za film Mothmanova proročanstva s Richardom Gereom u glavnoj ulozi. U Point Pleasantu su Mothmanu čak podigli i spomenik.

Neki vjeruju da se radi o izvanzemaljcu, drugi pak da se radi o mutantu ili kriptidu. Što god bilo, izvještaji o Mothmanu su prestali kada se 15. prosinca 1967. godine srušio most (Silver Bridge) u Point Pleasantu pri čemu je smrtno stradalo 46 osoba. Mještani vjeruju kako su ta dva događaja nekako povezana.

4 Michiganski trokut

Michiganski trokut se nalazi u sredini jezera Michigan. To je također mjesto misterioznih nestanaka plovila i vozila.

28. travnja 1937. kapetan George R. Donner plovio je iz Eriea u Pennsylvaniji u Port Washington u Wisconsinu i morao je proći kroz trokut. Priča kaže da je bio iscrpljen i da se povukao u svoju kabinu. Drugom časniku je rekao da ga probudi kada se približe odredištu. Oko tri sata kasnije, kad ga je drugi časnik došao probuditi, Donner nije bio u svojoj kabini. Pretražili su brod, no kapetan nikada nije pronađen.

23. lipnja 1950. godine Let 2501 Northwest Airlinesa bio je na putu iz New Yorka u Minneapolis. Avionom je upravljao iskusni pilot Robert C. Lind i prevozio je 58 putnika. Zbog lošeg vremena, kada je avion bio u blizini Chicaga, promijenio je kurs i krenuo preko jezera Michigan. Oko ponoći, Lind je zatražio dopuštenje da spusti nadmorsku visinu od 3500 stopa na 2500 stopa, bez da je naveo razlog. Njegov zahtjev je odbijen i bila je to posljednja komunikacija s letom 2501. Posljednja poznata pozicija aviona bila je upravo unutar Michiganskog trokuta. Ni avion ni tijela nikada nisu pronađeni, ako se pretraživanja još uvijek provode svake godine.

3 Dolina San Luis

Dolina San Luis u južnom Koloradu područje je bogato neobjašnjivim pojavama, uključujući viđenja NLO-a i stotine neobjašnjivih sakaćenja farmskih životinja. NLO viđenja su toliko uobičajena da je žena imena Judy Messoline čak postavila NLO stražarnicu (nešto poput nadzornog tornja) na svojem imanju, na kojemu su svjedočili više od 50 viđenja NLO-a samo od 2000. godine. Nekima od viđenja svjedočile su i desetine ljudi koji su tamo došli kako bi ih promatrali.

Za skeptike koji ne vjeruju u NLO-e, tu su i priče o sakaćenjima životinja u cijeloj regiji. Počela su 1967. godine s kobilom Snippy. Snippy je pronađena jednog jutra u stravičnom stanju - nedostajao joj je mozak, a vratne kosti bile su potpuno očišćene. Od tada, u toj su se regiji dogodilo stotine, ako ne i tisuće neobjašnjivih sakaćenja životinja, a nekoliko stvari je u svim slučajevima bilo zajedničko. Prvo - nikada nije postojao trag krvi oko životinja, a drugo - sve su životinje bile "oštećene" preciznim rezovima, što je svakako dokaz kako to nisu mogli učiniti grabežljivci. I treće, sva sakaćenja su se dogodila preko noći.

Istrage o incidentima nisu dale nikakvih rezultata, a događaju se i dan danas. Neki farmeri su pričali o čudnim svjetlima na nebu u noći prije no što su pronađena trupla, zbog čega neki vjeruju da su u pitanju izvanzemaljci.

2 Benningtonov trokut

Benningtonov trokut se nalazi u jugozapadnom Vermontu i poprište je 5 misterioznih nestanaka između 1945. i 1950. godine, povezanih jedino po geografskoj lokaciji.

12. studenog 1945. godine 75-godišnji Middie Rivers vodio je grupu lovaca u lov. U jednom trenutku se izdvojio ispred skupine i nitko ga nije više vidio. Pronađena je samo jedna čahura od metka u potoku.

01. prosinca 1946. godine 18-godišnja studentica Paula Welden otišla je na planinarenje. Nikada se nije vratila, a nikada nije pronađen niti jedan jedini trag.

Točno tri godine kasnije, 1. prosinca 1949., veteran James Tetford se vraćao autobusom iz posjeta rodbini. Posljednji put je viđen na pretposljednjoj stanici, nakon čega mu se gubi svaki trag. Njegova prtljaga je ostala u autobusu.

8-godišnji Paul Jepson nestao je 12. listopada 1950. dok je njegova majka hranila svinje. Iako je na sebi imao lako uočljivu crvenu jaknu, unatoč mnogobrojnim potragama nikada nije pronađen.

Posljednji nestanak dogodio se 28. listopada 1950. godine. Frieda Langer je planinarila sa svojim rođakom na planini Glastenbury kada se poskliznula u potoku. Odlučila se vratiti i zamijeniti mokru odjeću i od tada joj se gubi svaki trag. Ipak, ona je jedina čije je tijelo na kraju pronađeno - 6 mjeseci kasnije. Najbizarnije je što je tijelo pronađeno u području koje je temeljito pretraženo nakon njezina nestanka. Tijelo je bilo u takvom stanju da nije bilo moguće odrediti uzrok smrti.

1 Bridgewater trokut

Bridgewater trokut je područje od oko 200 četvornih kilometara na jugoistoku savezne američke države Massachusetts, u blizini Bostona.

Od 70-ih godina prošlog stoljeća na ovom su području viđeni svi - mali zeleni, veliki dlakavi, leteći tanjuri, dvoglave životinje, prijavljeni su mnogobrojni nestanci ljudi, čak je prijavljeno i nekoliko viđenja ptice Thunderbird, koja uvelike podsjeća na velikog Pterodaktila, ali je izumrla prije tisuću godina. 1976. godine jedan je čovjek prijavio da mu je divovski pas s crvenim očima zaklao dva konja koja su pasla na livadi.

Osim kriptida, prijavljena su i mnoga sakaćenja životinja, uglavnom krava i druhge stoke. Neki to pripisuju sotonističkim kultovima, no nitko ne zna otkuda su te životinje došle. Prijavljeno i na stotine čudnih mutacija stoke - dvoglave krave, ovce sa šest nogu, guske bez glave koje su živjele i po nekoliko godina.

I, kao da to nije dosta, Bridgewater trokut je jedno od mjesta na kojima su česta viđenja NLO-a. Viđenja datiraju od 1760. godine kada je navodno "vatrena sfera" viđena kako lebdi nad Novom Engleskom. Od tada su na nebu viđeni mnogi neobjašnjivi predmeti, uključujući i tajanstvene crne helikoptere. Događaj iz 1976. opisuje dva NLO-a koja slijeću uz cestu 44 u blizini grada Taunton, a drugi iz 1994. govori o čudnom trokutastom objektu s crvenim i bijelim svjetlima. Tome je svjedočio policajac iz Bridgewatera. 1908. godine na Noć vještica, dvojica pogrebnika koji su putovali u Bridgewater, primijetili su na nebu nešto što je izgledalo poput "divovske svjetiljke". Gledali su u to gotovo 40 minuta prije nego što je nestalo.