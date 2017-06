Slovenski politički analitičar Miloš Čirič izjavio je u razgovoru za televizijsku postaju Nova24.tv da bi Slovenija na problem granice u Savudrijskoj vali trebala stalno upozoravati svjetsku javnost bez čije će se intervencije arbitražna presuda iz Den Haaga teško moći primijeniti.

"Svaki put kada se hrvatski ribarski brod približi polovici zaljeva, Slovenija bi za dva dana trebala zatvoriti granicu, a međunarodnoj zajednici tumačiti da je to učinila zbog sigurnosti stranih turista", kazao je Čirič za privatnu postaju koju je osnovala Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše, čiji s članovi dioničari te medijske tvrtke.

Prema Čiričevim riječima, Sloveniji se osvetilo to što nije bilo dovoljno aktivna u NATO-u, zbog čega je SAD u sporu oko validnosti arbitražne presude podržao Hrvatsku.

Za istu je TV mogućnost provedbe arbitražne presude komentirao i bivši slovenski ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel.

Kazao je da on osobno nije zadovoljan dosuđenim koridorom Slovenije prema otvorenom moru kroz hrvatske teritorijalne vode jer je to manje od onoga čemu se slovenska politika nadala, a i lošije od rješenja koja je predviđao parafirani ali neratificirani sporazum Drnovšek-Račan kojega je on Hrvatskoj, kako je priznao, ponudio zajedno s pokojnim slovenskim premijerom.

Slovenska diplomacija u slaboj je kondiciji

Rupel je kazao kako će se Slovenija za provedbu arbitražne presude morati jako potruditi i da ne vjeruje slovenskim medijima da Ljubljana u sporu s Hrvatskom uživa potporu Njemačke.

"Ne vjerujem to što kažu naši mediji. Njemačka u Ljubljani podržava Sloveniju, a u Zagrebu Hrvatsku", kazao je Rupel, dodavši da će se Slovenija morati pouzdati u vlastitu spremnost, te diplomatsku snagu ako želi u odnosima s Hrvatskom biti uspješna.

"Bojim se da je slovenska diplomacija danas u slaboj kondiciji", kazao je Rupel, dodavši da se prisjeća žara, odlučnosti i osjećaja moralne odgovornosti pred narodom, iz vremena osamostaljenja, kad je Rupel osnivao slovensku diplomaciju i vodio ministarstvo vanjskih poslova.

"Toga danas nema, a svakako je bilo teže stvoriti državu nego postići neki sporazum s Hrvatima", kazao je Rupel.

Prema njegovim je riječima, Cerarova vlada napravila je veliku pogrešku kad je unaprijed izjavljivala da će priznati rezultat arbitraže, a da nije znala kakav će biti rezultat.

"Sada će biti teško napraviti korak natrag jer nas te izjave obvezuju ", kazao je Rupel za televizijsku postaju Nova24.tv. (HINA)