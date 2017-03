"Postoje dva izlaza iz ove situacije. Jedan je putem skorih prijevremenih izbora", priopćila je ta stranka.

Prijevremeni izbori, peti u deset godina i peti na kojima je VMRO dobio najviše glasova, održani su u prosincu ne bi li se riješilo dvogodišnju političku krizu. No, rezultati su bili tijesni i VMRO nije uspio formirati vladu.

Njihovi suparnici, Socijaldemokratska unija (SDSM), u tome su uspjeli zahvaljujući dogovoru s albanskim strankama. Međutim, njihov koalicijski dogovor, koji predviđa da albanski postane službeni jezik u cijeloj zemlji, predsjednik Gjorge Ivanov, saveznik VMRO-a, smatra neprihvatljivim. Upozorava da bi to moglo ugroziti teritorijalnu cjelovitost zemlje.

Drugi mogući put izlaska iz krize, po VMRO-u, je da SDSM odustane od dogovora o jeziku, što bi razbjesnilo Albance, koji čine između četvrtine i trećine stanovnika zemlje od ukupno 2,1 milijuna.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini, koja je u četvrtak posjetila Skoplje, pozvala je Ivanova da promijeni svoju odluku i da čelniku SDSM-a Zoranu Zaevu da mandat da formira vladu, no on to odbija.

Spor oko albanskog jezika ponovno je razbuktao etničke napetosti u Makedoniji, koja je 2011. bila na rubu rata jer su se Albanci pobunili tražeći veća prava. (Hina)