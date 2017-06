Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvtak je odbacio bilo kakvu mogućnost ponovnih pregovora o Pariškom sporazumu o klimi i ustvrdio da će odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa naštetiti interesima SAD-a i njegovih građana.

Macron je u obraćanju na francuskom i engleskom koje je prenosila televizija rekao da je Trump "pogriješio glede interesa svoje zemlje, svog naroda i budućnosti našeg planeta".

"Odlučno vam kažem: Mi nećemo pregovarati o manje ambicioznom dogovoru. Nikako", rekao je Macron.

Macronova poruka bila je posebno oštra u usporedbi s komentarima nakon susreta s Trumpom na summitu skupine G7 na Siciliji prošlog tjedna, kada se još nadao da će Trumpa njegova pragmatičnost navesti da ostane u sporazumu.

"Francuska vjeruje u vas (SAD), svijet vjeruje u vas, ali nemojte biti u zabludi glede klime; nema plana B jer nema planeta B", rekao je Macron.

U obraćanju na engleskom jeziku Macron je na Trumpov slogan "Učinimo Ameriku ponovno velikom" (Make America Great Again) odgovorio "Učinimo planet ponovno velikim!" (Make the Planet Great Again).

Macron je također pozvao znanstvenike iz SAD-a razočarane Trumpovom odlukom da dođu raditi u Francusku na borbi protiv klimatskih promjena.

"Francuska će pripremiti konkretan akcijski plan kako bi povećala svoju privlačnost istraživačima i tvrtkama u sektoru ekološke tranzicije i u po tom će pitanju pokrenuti inicijative, posebice u Europi i Africi", rekao je Macron.

Macron je rekao da je od vlade zatražio da odmah počne raditi na tome.

"Večeras su Sjedinjene Države okrenule leđa svijetu, no Francuska neće okrenuti leđa Amerikancima", poručio je, među ostalim, francuski predsjednik, izvijestila je agencija Reuters.

Macron je prethodno na svom Twitter računu napisao da je u četvrtak telefonski pet minuta razgovarao s Trumpom "i izravno ga podsjetio da se razgovarati može, ali da u Pariškom spoarzumu nema ničega o čemu se može ponovno pregovarati". SAD i Francuska će "nastaviti zajedno raditi. ali ne u pitanju klime", napisao je Macron, prenijela je agencija ANSA. (HINA)