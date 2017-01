Drugoga dana nakon što je hotel Rigopiano u Farindoli, Italija, pogodila lavina, nade da ima preživjelih vrlo su male. Da sve bude još gore, to je područje pogodila i snježna oluja, koja je na nekim mjestima ostavila nanose snijega visoke i do tri i pol metra, što znatno težava spasiocima.

Mario Mazzocca iz Civilne zaštite kazao je kako su u hotelu službeno bila 22 gosta te sedam zaposlenih, ali nagađa se da bi ih moglo biti i više, do 35. Jedan od spasilaca kazao je za talijansku agenciju ANSA kako nikada nije vidio ništa slično. "Nisam mogao vjerovati... Bilo je šokantno, nikada nisam vidio ništa slično. Bojim se da je malo nade da ima preživjelih", kazao je on.

Cristian Labanti, Agostino Zini, Daniele Nasci i Alessandro Tedeschi prvi su stigli do mjesta nesreće, i to na skijama, jer ceste nisu bile prohodne. "Čim smo stigli, pokušali smo pronaći ima li preživjelih, ali našli smo se pred zidom snijega i ostataka hotela." Jučer su izvučena tri tijela stradalih. Što je s ostalima, još nije poznato.

Bruno Di Tommaso, direktor hotela, kazao je pak kako je u trenutku kad je hotel udarila lavina ondje bilo 11 zaposlenih i 24 gosta. "Svi zaposlenici okupili su se u baru, a gosti su bili u predvorju, jer su se spremali otići", rekao je direktor. Među nestalima je i vlasnik hotela Roberto Del Rosso.

"Spašen sam jer sam otišao po nešto automobilom", rekao je liječnicima Giampaolo Parete, jedan od preživjelih javlja ANSA. Njegova supruga i dvoje djece još su zarobljeni u hotelu. Quintino Marcello, voditelj restorana i prijatelj Paretea, kazao je kako su u vrijeme kad je hotel pogodila lavina gosti čekali u predvorju da odu, ali nisu mogli otići jer se ralica nije mogla probiti. "Rekli su da će ralica doći do 15 sati, ali su potom to pomaknuli do 19 sati", kazao je on za La Repubblicu.

Tijela žrtava prevezena su u mrtvačnicu bolnice u Pescari, na obali, gdje je tužiteljstvo otvorilo istragu zbog ubojstva iz nehata, prenosi Hina.

Po talijanskim medijima, prvo treba vidjeti zašto su brojni gosti, koji su se željeli vratiti kućama u srijedu nakon niza jakih potresa, čekali uzalud da ralica dođe očistiti cestu.