Novi saziv američkog Kongresa, u kojem većinu drže republikanci, u utorak je konfuzno započeo svoje prvo zasjedanje nakon što je Zastupnički dom uslijed negodovanja javnosti, ali i ukora novoizabranog predsjednika, odustao od svoje ranije odluke da oslabi Etički ured, nezavisno tijelo koje istražuje optužbe protiv članova Kongresa, prenosi Reuters.

S Donaldom Trumpom, koji će prisegnuti za predsjednika 20. siječnja, republikanci će prvi puta od 2007. kontrolirati i Bijelu kuću i oba doma Kongresa te počinju razrađivati planove za provedbu najavljene agende, poput smanjivanja poreza, ukidanja Obaminog zakona zdravstvenog osiguranja te izmjenu regulative u području financija i zaštite okoliša.



No, sve je to palo u drugi plan nakon iznenadne odluke republikanaca u Zastupničkom domu na sastanku u ponedjeljak iza zatvorenih vrata da se oslabi Etički ured, zbog čega Trump, koji je tijekom kampanje obećavao da će "isušiti močvaru", nije bio nimalo sretan.



Etički ured osnovan je 2008. nakon nekoliko korupcijskih skandala, ali neki zastupnici upozoravaju da ured posljednjih godina brza u istragama pritužbi koje dolaze izvana.



"S obzirom s čime se sve Kongres treba uhvatiti u koštac, treba li im glavni prioritet zaista biti slabljenje Etičkog ureda. Fokusirajte se na poreznu reformu, zdravstvo i toliko puno drugih važnijih stvari", napisao je Trump u utorak na Twitteru.



Od pobjede na predsjedničkim izborima Trump ne krije da mu je važno što prije provesti obećanja iz kampanje, poput pojednostavljenja porezne politike i smanjivanja korporativnih poreza te ukidanja Zakona o dostupnom zdravstvenom osiguranju, poznatom kao Obamacare za koji novoizabrani predsjednik smatra da "naprosto je funkcionira, a nije ni dostupan".



"To je jedan jadan zakon o zdravstvenom osiguranju", tvrdi Trump. No, republikanci su u dilemi oko zamjenskom programa zdravstvenog osiguranja i upozoravaju da bi osmišljavanje nekog novog moglo potrajati.



Bijela kuća ističe da je tim zakonom zdravstveno osiguranje prošireno na 20 milijuna Amerikanaca.



Na zasjedanju 115. Kongresa danas će prisegnuti 435 članova Zastupničkog doma i trećina od 100 članova Senata.



Na čelo Kongresa ponovo je, kao što se očekivalo, izabran republikanac Paul Ryan. Za njega je glasalo 239 zastupnika, a za demokratkinju Nancy Pelosi 189. (Hina)