Malezijske vlasti objavile su da je Kim Jong Nam preminuo najvjerojatnije od posljedica nervnog otrova VX koji mu je, u napadu koji se dogodio u malezijskoj zračnoj luci, nanesen na lice.



VX, koji se nalazi na listi kemijskog oružja za masovno uništenje, desetljećima je bio u vojnim arsenalima mnogih zemalja, međutim, od 1997. zabranjen je u cijelom svijetu, a većina zaliha je uništena.



Riječ je o otrovu čija samo jedna kap, apsorbirana kroz kožu, može uzrokovati uništenje živčanog sustava, a pet grama VX-a može ubiti 500 osoba. Sto puta je smrtonosniji od nervnog plina - sarina.



Osim toga, VX je teško detektirati. Proziran je, nema okus ni boju, a gustoća mu je slična motornom ulju. Kada dospije u organizam, sprječava prijenos kisika, dovodi do nekontroliranog grčenja mišića i gušenja, a smrt nastupa u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati, ovisno o dozi.

Smrt se može spriječiti samo trenutnim davanjem protuotrova, no poznat je do sada samo jedan slučaj čovjeka koji je preživio trovanje ovim otrovom. Riječ je o Hiroyuki Nagaokiju kojeg su 1995. napali članovi jednog japanskog kulta. Pošpricali su ga s leđa VX-om, no ne dovoljno precizno - naime, imao je visoki ovratnik. No, i dan danas ima posljedice - ukočenost tijela, a mora uzimati i dodano kisik.



Raymond Zilinskas, kemičar, sumnja da su napadači VX nanijeli direktno na lice Kim Jong Nama.

SAD i Rusija priznale da imaju VX

"I da su nosili rukavice, otrovne pare bi ih ubile. Vjerojatno su koristili dvije komponente VX-a koje su izmiješali na njegovom licu", smatra Zilinskas. Druga je opcija da su sa sobom ponijeli protuotrov.

Vlasti u Maleziji najavile su da će morati dekontaminirati zračnu luku u Kuala Lumpuru u kojoj je ubijen Kim Jong Nam, mjesta na kojima se kretao on i oni koji su ga ubili. Do sada se nitko nije razbolio.



VX prvi je sintetizirao kemičar britanske tvrtke “Imperial Chemical Industries” Ranaji Ghosh pedesetih godina prošlog stoljeća. Njegova toksična svojstva proučavala je britanska vojska, koja je otkrila formulu američkoj vojsci, a SAD su počele proizvodnju 1961. godine.

Američka vojska bila je uključena u nekoliko kontroliranih i slučajnih puštanja VX-a. U Iraku je proizvedeno više od 50 tona, a smatra se da je pod Sadamom Huseinom iračka strana koristila taj otrov 1988. u napadu na Kurde.

SAD i Rusija su jedine zemlje koje su priznale da imaju zalihe VX, iako se sumnja da ih imaju i mnoge druge. Sjeverna Koreja tvrdi da nikad nije proizvodila, ali se vjeruje da posjeduje između 2.500 i 5.000 tona VX-a. Melezijske vlasti tragaju za sjevernokorejskim državljanima koje povezuju s ubojstvom Kim Jong-nama, dok Pjongjang tvrdi da nemaju ništa sa slučajem, piše Guardian.