Vozač kamiona zaletio se u pješake na poznatoj jeruzalemskoj šetnici iznad starog grada pri čemu je poginulo najmanje četvero, a ranjeno najmanje 13 osoba.

Policija javlja kao su sve žrtve bile u svojim dvadesetima.

Lokalni mediji javljaju kako je vozač kamiona ubijen u obračunu s policijom.

"To je teroristički napad", kazao je glasnogovornik policije za izraelski radio dodajući kako su tijela razbacana po ulici.

Prema pisanju lokalnih medija, meta napadača bili su vojnici koji osiguravaju Stari grad. Napadač je navodno 30-godišnji Palestinac, ali te informacije zasad nisu potvrđene.

Vozač autobusa koji je svjedočio incidentu na šetnici Armon Hanatziv rekao je kako se kamion zabio u skupinu vojnika koja je počela pucati na njega. Vozač je zatim promijenio smjer i ponovno se zabio u njih.

"Pucali su na njega dok ga nisu neutralizirali", tvrdi vozač autobusa. Izraelske televizije prenose kako je vozač ubijen, a Izraelski radio kako je riječ o Palestincu, no nisu otkrili njegovo ime.

Kamion s izraelskim registracijama zaletio se u pješake koji su se nalazili na autobusnom stajalištu.

"Terorist je primijetio grupu ljudi kako izlaze iz autobusa koji se zaustavio na šetnici. Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, kad ih je spazio naglo je ubrzao i zaletio se u njih", kazao je Galit Ziv, glasnogovornik jeruzalemske policije.

Turistički vodič opisao je detalje napada.

"Vidio sam kamion kako ubrzava, ljudi su panično bježali tražeći sklonište i izvikivali 'teroristički napad'. Sve je trajalo oko minute i pol dok policija nije ubila terorista. Pomagao samo ozlijeđenima i molio se za njih", kazao je vodič, javlja Ynetnews.

Jedan od djelatnika hitne pomoći koji se među prvima našao na mjestu napada kazao je kako je 13 ranjenih prevezeno u bolnicu. Izjavio je kako su tri osobe teže ozlijeđene.

Hamas na Twitteru hvali napad.



"Ovaj napad pokazuje kako će bilo koji pokušaj da se zaustavi otpor propasti", poručuju iz vojnog krila Hamasa. (Hina)

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem - Several seriously injured pic.twitter.com/uYJ9nSBoZy