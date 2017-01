Vozač kamiona zaletio se u pješake na poznatoj jeruzalemskoj šetnici iznad starog grada pri čemu je ozlijeđeno najmanje 15 ljudi.

Radio Israel javlja kako su u napadu poginule 3 osobe.

Lokalni mediji javljaju kako je vozač kamiona ubijen.

"To je teroristički napad", kazala je glasnogovornica policije za izraelski radio dodajući kako su tijela razbacana po ulici.

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem - Several seriously injured pic.twitter.com/uYJ9nSBoZy