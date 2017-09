Harvey, Irma, Jose... Tri uragana koja će se jako dobro urezati u memoriju srednje Amerike i SAD-a kojima su protutnjali ostavljajući iza sebe ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu. A zašto se baš zovu Harvey, Irma i Jose?

Uragana u jednoj godini zna biti na desetke, ponekad i nekoliko istovremeno, kao što je to sada slučaj sa Irmom, Joseom i Katie pa su meteorolozi još 1953. odlučili davati im imena kako bi se olakšala komunikacija.



Do 1978. uragani su dobivali samo ženska imena. Svjetska meteorološka organizacija sastavlja listu imena tropskih oluja u sezoni uragana abecednim redom. Svaka tropska oluja u kojoj vjetar postiže brzinu veću od 63 kilometra na sat dobiva vlastito ime, a zadržava ga i ako preraste u uragan.



Imena su, bar kad je riječ o tropskim olujama na Atlantiku te sjeveru i istoku Pacifika, svrstana u po šest kategorija koje se ciklički ponavljaju. Znači, imena koja se koriste ove godine opet će doći na red 2023. godine. S liste se izostavljaju samo ona koja se odnose na uragane koji su donijeli veliki broj ljudskih žrtava i imali su ogromnu razaračku snagu. Ta imena se umirovljuju i više se ne koriste zbog suosjećanja sa žrtvama i onima koji su pretrpjeli gubitak. Do sada je takvih bilo na desetke, a među poznatim olujama čija imena se više neće ponavljati su Katrina i Sandy.



Za svaku kalendarsku godinu sastavlja se lista sa 21 imenom za tropske oluje, prema strogim kriterijima Svjetske meteorološke organizacije. U vrlo rijetkim godinama kada se desi više od 21 oluje sljedećima se dodjeljuju imena grčkog alfabeta.