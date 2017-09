Ruska vojska u Siriji je bacila najveću nenuklearnu bombu na svijetu, tzv. "oca svih bombi", objavili su neki od svjetskih medija.

Ruska vojska u Siriji je bacila najveću nenuklearnu bombu na svijetu. Bomba je navodno bačena nedaleko od sirijskog grada Deir al-Zora.

Iako službene potvrde nema, aktivisti na Twitteru tvrde kako su svjedočili detonaciji istog dana kad je Rusija objavila da je ubila oko 40 boraca Islamske države, među kojima su i četvorica vodećih zapovjednika.

Kada je bomba prvi put testirana 2007. godine, Rusi su tvrdili da je "usporediva s nuklearnim oružjem". Radi se o bombi koja je iste klase kao i američka verzija, tzv. majka svih bombi, a koja je nedavno bačena na Afganistan.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima u Bijeloj kući da je "vrlo ponosan" te operaciju nazvao uspješnom, piše Daily Mail.

Did Russia use the 'Father of all Bombs' to kill senior ISIS commanders? Reports claim biggest ever non-nuclear bo… https://t.co/NgFih6oVwE