Dokumenti koje je na konferenciji za novinare, prvoj nakon izborne pobjede, novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump predstavio kao središnji dio presice najvjerojatnije su bili samo prazni listovi, piše britanski Independent.

Trump je za dokumente, koji su bili naslagani u gomili fascikala pokraj njega, ustvrdio kako predstavljaju dokaz da se priprema predati svoje poslovno carstvo sinovima, što su potvrdili i njegovi odvjetnici. Naveli su i da to želi učiniti ne bi li izbjegao sukob interesa kada stupi na dužnost predsjednika.

Sumnju da su dokumenti bili prazni, po pisanju Independenta, potvrđuje i činjenica da novinarima nije bilo dopušteno pogledati papire. Nadalje, na marginama listova papira koje je bilo moguće vidjeti nije bilo ni rednih brojeva stranica, kao ni zabilješki koje odvjetnici običavaju upisivati na tim mjestima.

Update: The Trump team did not allow the press to see the contents of the folders. Photo by Noah Gray/CNN pic.twitter.com/zKc9fv3Sba