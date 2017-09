Britanac Alex Woolfall, koji ljetuje na karipskom otočiću Sveti Martin, našao se usred razornog uragana Irma. O svemu objavljuje tvitove kojima dočarava svu snagu uragana koji se kreće prema američkim kontinentima.

Uragan Irma pogodio je Karibe, a dosad je već opustošio nekoliko karipskih otoka. Među njima je i otočić Sveti Martin na kojem ljetuje i britanac Alex Woolfall, koji u svijet putem Twittera šalje dramatične vijesti o razmjerima razornog uragana.

Njegove posljednje objave govore o jezivim zvukovima koje proizvodi snažan vjetar i predmeti koji udaraju u zgradi u kojoj se sklonio.

Still thunderous sonic boom noises outside & boiling in stairwell. Can feel scream of things being hurled against building. #HurricaineIrma — alex woolfall (@woolfallalex) September 6, 2017

"Ovo bi mogao biti moj posljednji tvit jer nema struje i buka je apokaliptična. Ovo je poput filma kojeg nikad nisam htio gledati", jedan je od Woolfallovih tvitova, u kojem također spominje i "apokaliptičnu buku" koju proizvodi uragan.

"U redu, sad sam već prilično prestravljen pa molim sve, nevjernike, ateiste i heretike da mole za mene", pozvao je Woolfall u jednoj od poruka.

