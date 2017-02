Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić smatra da tempo pregovora njegove države za članstvo u Europskoj uniji ne odražava njen stvarni napredak u reformama i reguliranju odnosa sa susjednim državama, a u razgovoru za ljubljanski list Dnevnik od utorka požalio se i na moguće hrvatske "blokade" tog procesa.

"Čini mi se da tempo otvaranja pregovaračkih poglavlja nije toliko odraz onoga što je Srbija sama napravila koliko je to pitanje suglasnosti 28-orice. Hrvatska nas je krajem prošle godine blokirala i nemam iluzija da se to neće ponoviti", kazao je Dačić u razgovoru vođenom prilikom njegova nedavnog službenog posjeta Ljubljani.

"Spremni smo za dijalog i prihvatit ćemo svako tumačenje što još moramo napraviti u pregovorima, ali ne možemo pristati da nas se ponižava bez razloga i argumentacije", kazao je Dačić. S Hrvatskom bi Srbija, kako je rekao, postojeće nesporazume željela riješiti "na miran, politički i diplomatski način, onako kako smo to učinili s Prištinom i Sarajevom", ali od Hrvatske traži da se distancira od "pojava rehabilitacije ustaštva i NDH".

"Umjesto da se distanciraju od takvih pojava kako sam im nedavno predložio, u Hrvatskoj su moju kritiku nazvali bezobraštinom, iako sam zastupao vrijednosti koje povezuju Europsku uniju", kazao je Dačić, osvrćući se na izjave hrvatskih dužnosnika da su njegove izjave o toj temi potpuno deplasirane i da dolaze od partijskog aparatčika koji je karijeru započeo u službi Slobodana Miloševića.

Dačić u Srbiji na predstojećim predsjedničkim izborima očekuje uvjerljivu pobjedu Aleksandra Vučića u prvom krugu i održavanje političkog jedinstva.

"Balkan je još uvijek regija u kojoj dolazi do napetosti i nesporazuma. Zato nam je potrebna trezvena, smirena i jedinstvena politika koja ima širi pogled, a to personificira Vučić. Kohabitacija političara iz različitih stranaka u Srbiji ne funkcionira, treba nam jedinstvo i to može osigurati samo Vučić, svojom pobjedom u prvom krugu predsjedničkih izbora", kazao je Dačić za slovenski list.

I situacija u Europi po njegovim je riječima "krhka", a sigurnost u balkanskom okruženju, smatra on, ugrožava "Priština koja bi nepromišljenim potezima mogla destabilizirati regiju".

Iako od politike Donalda Trumpa "ne treba očekivati čuda", on najavljuje drugi pristup SAD-a svjetskim krizama, što odgovara Srbiji kao vojno neutralnoj državi koja vodi autonomnu politiku, približava se Europskoj uniji, njegujući i dobre odnose s Rusijom i Kinom, naglasio je Dačić.

"Mislim da se SAD više neće uplitati u svaku krizu i glumiti svjetskog policajca. Naš interes su dobri odnosi s SAD-om, očekujem da će nova američka administracija pokazati više razumijevanja (prema Srbiji) nego što je to do sada bio slučaj", kazao je Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova i potpredsjednik u Vučićevoj vladi. (Hina)