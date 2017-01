U petak 20.1.2017. na portalu DNEVNIK.hr uživo gledajte inauguraciju Donalda Trumpa. U Washingtonu se očekuje do 900.000 ljudi, a čitavi događaj osiguravati će gotovo 30.000 pripadnika snaga sigurnosti. Ivana Petrović uživo će o svemu izvještavati za Dnevnik Nove TV.

Bili ste aktivni u kampanji Donalda Trumpa u vašoj saveznoj državi. Što ste sve radili?

Da, u državi Connecticut gdje sada stanujem, bio sam aktivan u njegovoj kampanji. Organizirali smo mitinge s nekim predstavnicima republikanske vlasti, skupljali smo novac, išli smo od vrata do vrata, dijelili smo materijale. I eto, uspjeli smo u nadi da on pobjedi i jako nas veseli što će on sutra i zvanično postati predsjednik ove najjače države na svijetu.

Zbog čega je Trump bio vaš favorit do te mjere da ste se uključili u njegovu kampanju i što vas je privuklo njemu, a ne gospođi Clinton?



Trump je, kao čovjek koji se nije bavio politikom, ali se odmah vidjelo da on želi Ameriku koja će biti sigurna s granicama, Amerikancima je vratio nacionalni ponos, želi zaštititi granice. Želi provesti u djelo ono što se godinama nije radilo. Ova država ima 20 milijuna ljudi koji nemaju papire, Trump to želi riješiti. On neće nikoga protjerati. Nije on nikakav rasist, to je samo čovjek koji voli svoju zemlju. Volio bih da takvi ljudi vole svoju zemlju, jer ako ne voliš svoju zemlju nećeš voljeti ni druge narode. Trump je umjeren čovjek koji će sigurno ovu zemlju dignuti ekonomski i strateški. A to što će biti partner s nekim velikim silama je dobro. Ne bi trebalo zamjeriti što čak i s Putinom ima veze, ako je to u korist mira u svijetu.

Dosta je javne harange na Trumpa i u američkom nevladinom sektoru, u politici, pa i u medijima. Kako to tumačite?



Vidite da pedeset, šezdeset američkih kongresmena neće prisustvovati njegovoj inauguraciji. Počašćen sam što smo ja i moj sin dobili „ticket“ od gospodina Petera Roskama da budemo tu. Predstavljam moju domovinu Hrvatsku, ponosan sam na to i nadam se da je naša predsjednica Kolinda već uspostavila kontakte s njegovom administracijom. Napadaju ga oni koji su za globalizam. Mislim da je tu dosta umiješao prste i George Soros. Takvih primjera imamo i po Europi, vi to bolje znate nego ja.

S obzirom da hrvatska administracija treba sada napraviti spone i veze s novom američkom administracijom, na koji način hrvatska dijaspora može u tome pomoći? Treba li sve ići baš onim legalnim, otvorenim diplomatskim međudržavnim kanalima?



Mi Hrvati smo jedno vrijeme bili ponosni dok je John Kasich, koji je "išao" za predsjednika, imao dobre i korektne odnose s Trumpom. Odmah sam vidio da će Trump biti pobjednik jer kad sam išao na njegove mitinge vidio sam mase ljudi izvan dvorana, ljudi su bili oduševljeni. Mislim da moramo svi, naročito naša vanjska politika, uskočiti u Trumpov vlak, jer ovo je ipak naš saveznik. Mi smo u NATO-u u kojem se ipak neće stvari odigrati onako kako je Trump govorio. Trump je čovjek koji vuče najbolje poteze da privuče ljude i u tome je uspio. Od Petera Roskama, preko Mikea Pencea, koji je veliki katolik i koji voli Hrvatsku, pa i Anthony Ravosa priča sve najbolje o Hrvatskoj i rekao mi je da Trump ima najbolje mišljenje o Hrvatskoj i nekoliko puta je rekao da je to najljepša zemlja na svijetu kad je organizirao Miss Universe i kad su naše ljepotice dolazile kod njega.

Može li hrvatska dijaspora pomoći i biti neformalni kanal hrvatskoj Vladi, pa i Predsjednici Republike, da se uspostave novi, čvršći odnosi s novom administracijom u Americi?



Kako da ne, već čujem da je jedna gospođa Radielović u njegovoj administraciji, koja je nekad radila za senatora Boba Dolea. Mislim da imamo uglednih, dosta imućnih i ekonomski jakih ljudi u Americi koji imaju političke veze s pojedinim senatorima u Republikanskoj stranci i trebamo raditi na tome da Trump osjeti da Hrvati žele s njim raditi. Bit će nam jako drago da budemo u njegovom vlaku i da mu pomognemo. On će shvatiti da smo mi demokratska država koja štiti zapadnu civilizaciju.

U subotu se očekuje veliki marš kojeg organiziraju žene, gdje će biti pripadnici manjina, da to nazovemo našim europskim jezikom iako u Americi ne postoji pojam manjina, oni tvrde da se Trump taknuo u ljudska prava. Stoje li te optužbe?



Ne, mislim da je Trump najviše napravio kad je rekao da će se boriti za svoje veterane. Vidite koje je generale stavio u svoju administraciju. Tako bismo i mi Hrvati trebali braniti naše branitelje, da vide da su oni stvorili hrvatsku državu. Treba pozdraviti svakog hrvatskog vojnika, svaku udovicu, njihovu djecu. Kao što je rekao naš Thompson, neka nitko ne dira moj mali dio svemira. To je Trumpovo. Mrze ga oni što misle da će izgubiti privilegije. On će sigurno mijenjati mnoge stvari. Ljudi se boje da će izgubiti plaće, ne rade i na socijalnom su. Međutim, Trump će podići ekonomiju koja danas u Americi nije toliko dobra kao što ljudi misle. Ljudi su opterećeni, rade po dva, tri posla i 57 posto Amerikanaca ima veliki problem platiti deficit od 1000 dolara. Svi misle da oni koji su u Americi imaju ogroman novac, no to nije istina. Trump će raditi na tome da poboljša socijalnu politiku, da Amerika ekonomski ojača i zato privlači sve kompanije koje su otišle izvan zemlje i tako oslabile ekonomiju i status Amerike u svijetu. Na ratnom i vojnom planu vidite što se dogodilo. Na Bliskom istoku i u Iraku Obama i Clintonova administracija su izvukli vojsku, stvorio se vakum, ISIS i terorizam. Trump će se sigurno boriti protiv ISIS-a i terorizma jer ovdje su se dogodile ružne stvari u nekoliko navrata. To je veliki problem Europe i svijeta. Trump će sigurno vući poteze s ministrima da napravi nešto najbolje za Ameriku, pa će isto tako postupiti i prema svojim saveznicima.