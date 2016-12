U ponedjeljak 19. prosinca oko 20 sati Anis Amri, 24-godišnji Tunišanin, ubio je 11 osoba ukradenim kamionom na božićnom sajmu u središtu Berlina, a neposredno prije pokolja je vatrenim oružjem ubio poljskog vozača kamiona.

Smrtonosni pohod kamiona zaustavljen je nakon 70 do 80 metara sustavom protiv sudara koji je pokrenuo automatsko kočenje kamiona i time su "izbjegnute još teže posljedice", reklo je državno odvjetništvo na konferenciji za novinare.

Time je potvrdilo informacije koje su ranije prenijeli neki njemački mediji.

Istragom je otkriveno da osoba uhićena u srijedu, 40-godišnji Tunšanin, nije mogao biti osoba za kontakt Anisa Amrija, rekla je glasnogovornica saveznog državnog odvjetništva nadležnog za terorizam Frauke Kohler i objavila njegovo puštanje iz pritvoora

Taj je muškarac bio uhićen jer se sumnjalo da mu je osoba, koju njemačke vlasti smatraju počiniteljem atentata 19. prosinca, poslala fotografiju i poruku.

Prema dnevnom listu Suddeutsche Zeitung, nekoliko minuta prije zalijetanja u mnoštvo na božićnom sajmu, Amri je neidentificiranoj osobi poslao selfie i poruku "Brat moj moli, sve je dobro, Bog to želi, u autu sam, moli za mene".

Te informacije potkrepljuju tezu o barem pasivnom suučesništvu i na nju istražitelji usmjeravaju napore dulje od tjedan dana, za sada bez rezultata.

"Nepromijenjenim intenzitetom se nastavljaju istrage o mogućnosti postojanja drugih sudionika, nalogodavca ili osoba upoznatih s planovima atentata", rekla je Frauke Kohler.

Deset dana nakon atentata u kojem je ubio 12 osoba i dalje nije jasno kako je Amri izmakao višemjesečnom nadzoru i ispred nosa pobjegao njemačkoj i europskoj policiji.

Prema Suddeutsche Zeitungu, njemački centar za borbu protiv terorizma (GTAZ) je tijekom 2016. više puta razmatrao njegov slučaj, ali je procijenio da postoje male vjerojatnosti da počini atentat.

U posljednjem izvješću pet dana prije atentata, antiteroristički centar je naveo da je Amri bio upoznat s funkcioniranjem policije.

Njemačke vlasti su znale da je mladi Tunišanin u bliskim vezama s njemačkim džihadističkim krugovima i policija Dortmunda ga je procijenila kao simpatizera skupine Islamska država (IS).

Savezno tužiteljstvo je u četvrtak potvrdilo vjerodostojnost video snimke u kojoj IS preuzima odgovornost za najgori islamistički atentat počinjen na njemačkom tlu.

Istražitelji su također dugo znali da je Amri na internetu proučavao načine proizvodnje bombi i u jednoj online raspravi je ponudio svoje usluge bombaša samoubojice, vjerojatno jednom članu IS, izvijestio je taj list.

Stručnjaci GTAZ-a su utvrdili da je Tunišanin mijenjao 8 identiteta i da se slobodno i stalno kretao po njemačkom teritoriju te je dolazio u jednu islamsku školu Dortmunda za koju se sumnja da priprema osobe koji se žele pridružiti redovima IS.

Nakon atentata njemačke vlasti su već priznale da je Tunišanin, stigao iz Italije kao tražitelj azila, bio poznat policiji i mjesecima bio svrstavan među potencijalno opasne osobe.

Od veljače do rujna u Berlinu je bio stavljen pod policijski nadzor jer se sumnjalo da priprema atentat, nakon čega je zbog nedostatnih dokaza, predmet zaključen.

Među nepoznanicama u istrazi je 48 sati nakon atentata, a istražitelji gube Amrijev trag u ponedjeljak navečer u Berlinu i pronalaze ga u srijedu navečer u Nizozemskoj. On je zatim autobusom stigao do Lyona i vlakom do Chamberyja i Milana, gdje je tijekom rutinske policijske kontrole ubijen u noći između 22. i 23. prosinca. (Hina)