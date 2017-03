Američki predsjednik Donald Trump održao je svoj prvi govor u Kongresu, a analizu istog za Dnevnik.hr napravio je Igor Tabak, analitičar portala Obris.org.

"S jedne strane ovo je bio klasičan govor, možda jedan od najklasičnijih političkih govora koje je on u dosadašnjoj političkoj karijeri uopće i održao, netipičan za njega i s vrlo malo improviziranja", rekao je Tabak.

Tabak dodaje da je Trumpov govor pred Kongresom bio s puno utjecaja nacionalne patetike te predizbornih obećanja, ali u prigušenijoj formi.

Trump nije lagao, novac je u NATO doista počeo teći

Trump je u svojem govoru spomenuo i NATO savez te sa zadovoljstvom poručio kongresnicima da su novci već počeli teći. Tabak smatra da se to doista i počelo događati, jer su članice saveza počele doista izdvajati više za vojsku.

"Vidjelo se već i tijekom veljače, i u Bruxellesu i u Münchenu na sigurnosnoj konferenciji da je taj pritisak doveo do nečeg. U krajnjoj liniji, mogli smo čuti i ponos s kojim su hrvatski predstavnici istaknuli povećanje izdavanja za vojni proračun, koliko god ono bilo zapravo vraćanje na 2015. godinu. Ima dosta NATO zemalja koje su krenule povećavati svoja izdvajanja i ozbiljnije, što zbog pritiska s američke strane, što zbog jačanja dojma ugroženosti s ruske strane", rekao je Tabak.

"Propuh" u administraciji, ali ni slova o tome

Naš je sugovornik naglasio kako se Trump uopće nije dotaknuo kadrovskih problema koje ima u vlastitoj administraciji, s obzirom na to da je njegova upravna mašinerija još uvijek uvelike prazna. "Naravno, nije spomenuo niti ruski problem, koji kao crni oblak prati njegovih prvih mjesec dana od preuzimanja dužnosti, čak utoliko da je to možda bio i 'lajt motiv' demokratskog odgovora na njegov govor u Kongresu", ističe Tabak.

Trump je u govoru najavio i povijesno povećanje izdavanja za američku obranu. Tabak smatra da će tom najavom Amerikanci zapravo okrenuti trend povlačenja s bojišta po svijetu u smjeru ostanka te da će velik dio tih sredstava otići i na servisiranje postojeće vojne opreme.

Što znači "povijesno" povećanje novca za obranu?

"Treba uzeti u obzir da je zadnjih godina američki vojni proračun sitno pao. Izvlačenjem iz ratova u Iraku i Afganistanu, Amerikanci jesu malo smanjili ili počeli ozbiljnije planirati smanjivanje izdavanja za obranu. To je dovelo, s jedne strane, do nedostataka u održavanju postojeće vojne opreme, tim više što je ta oprema zadnjih godina bila jako korištena na svjetskim bojištima. S druge strane, ta inicijativa nije bila praćena povlačenjem s tih bojišta. Dakle, Amerikanci su izašli iz Iraka samo da bi se morali vratiti i oni trenutno imaju jednu dosta ozbiljnu prisutnost kojom jačaju irački režim. Povlačenje iz Afganistana je zastalo, a vjerojatno će se i okrenuti u suprotnom smjeru, s obzirom na to da ondje sigurnosna situacija klizi iz ruku režima koji je iznimno slab", kaže Tabak.

"Od tih povećanja o kojima sad pričamo, učinak na prvu loptu neće biti velik. Bit će takav da više vjerojatno nećemo čuti priče da pola američkog mornaričkog zrakoplovstva nije ni u letnom stanju, kao ni o kašnjenju održavanja postojeće morske flote. Rasporedi trupa u sklopu NATO saveza isto su tako bili problematični. To su sve stvari koje će najavljeno povećanje jako brzo pojesti", zaključuje Tabak.

Tabak nesrazmjer u vojnim proračunima ostatka savezničkih zemalja i SAD-a, vidi u zacrtanim ambicijama i količini sredstava potrebnoj za ostvarenje tih ambicija.

Džoker "radikalni islamski terorizam"

Međutim, Trump je isto tako u govoru, kao najveći obrambeni cilj, naveo uništenje radikalnog islamskog terorizma.

"To je zapravo jedna od rijetkih političkih tema, koja je dobila aplauz s obje političke strane. No ostaje vrlo nejasno kako će se njegova retorika pretočiti u praksu", smatra Tabak. On problem vidi u nekompletiranoj administraciji, koja je popunjena s tek šest do sedam posto od ukupnog potrebnog kapaciteta te ističe da Trump zbog tog zapravo još uvijek tek preuzima kormilo vlasti.

"Trump je svojom retorikom zapravo još uvijek vrlo jako u vođenju predizborne kampanje, s vrlo malo detalja, s jako puno fraza", kaže Tabak.

"Najveće međunarodno pitanje zapravo je pogoditi što se iza tih fraza krije", smatra Tabak. "Iz tog svega ima zapravo jako puno kontradiktornih najava", dodaje.

Razlog za trljanje ruku ima samo Putin

Trump je dosad uspio razbiti stare temelje u odnosima SAD-a i saveznika. "Dolazimo do situacije u kojoj dio NATO saveznika počinje promatrati Ameriku na drugi način, da se Amerika počinje i obavještajno promatrati kao potencijalni problem. To su zapravo neviđene stvari, da američki potpredsjednik na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu doživi da ga se nakon govora pita, kog se zapravo treba slušati - njega ili njegovog šefa, predsjednika Trumpa?", ističe naš sugovornik.

"To su posljednjih desetljeća potpuno nepojmljive stvari", kaže Tabak. Tu je riječ o razbijanju temelja stare politike i ulasku u nepoznate vode, što u konačnici koristi samo Ruskoj federaciji i baš nikom drugome, smatra Tabak.

"Rusija u takvoj situaciji može zadovoljno pričati o post-zapadnom svijetu, što je nama koji se nalazimo na strani Zapada, zapravo poprilična pljuska", ističe naš analitičar.

Uspio je...

Nakon Trumpovog odavanja počasti Carryn Owens, udovici ubijenog američkog specijalca Ryana Owensa, koji je ubijen tijekom napada na uporište al Kaide u Jemenu, politički komentator CNN-a Van Jones rekao je kako je Trump tog trenutka doista i postao predsjednikom SAD-a. Tabak ipak ne vidi pomirbu između američkog predsjednika i dijela medija, s kojima je u verbalnom ratu od preuzimanja vlasti.

"Ne, uopće to ne vidim", kaže Tabak. "Ali doista nepojmljivo, uspio je održati normalan politički govor. Ono što bi trebala biti gotovo svakodnevna rutina, ovdje je postalo čudo neviđeno", rekao je na kraju Tabak.

Puno pitanja ostalo je i dalje otvoreno, a hoće li Trump ostati samo na "čudu" iz Kongresa, imat ćemo priliku vidjeti vrlo brzo.