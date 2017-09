Američki predsjednik Donald Trump na jučerašnoj se dodjeli Emmyja još jednom našao na meti holivudske elite.

Vodeća lica američkih malih ekrana okupila su se sinoć u Los Angelesu na tradicionalnoj dodjeli nagrada Emmy za najbolja televizijska postignuća u protekloj godini.

Iako su glavne zvijezde večeri bili glumci, u pobjedničkim govorima se najčešće spominjala osoba koja nije ni prisustvovala dodjeli.

Kritike na račun američkog predsjednika prštale su na sve strane pa su tako mnogi iskoristili priliku i bocnuli Donalda Trumpa koji je s Hollywoodom odavno na ratnoj nozi.

Voditelj dodjele, komičar Stephen Colbert dobar je dio uvodnog govora posvetio upravo Trumpu.

„Ove je godine snimljeno više od 450 televizijskih serija. Naravno, nije moguće da netko može to sve pregledati. Osim predsjednika koji, čini se, ima puno vremena za takve stvari. Pozdrav gospodine predsjedniče, hvala što ste nam se pridružili. Unaprijed se veselimo vašim tvitovima“, kazao je Colbert.

Slavni komičar podsjetio je kako je dolazak Trumpa na vlast uvelike inspirirao mnoge televizijske serije poput „Kuće od karata“ ili najnovije sezone „Američke horor priče“.

Naglasio je kako Emmyje, za razliku od američkih izbora osvaja onaj tko je prikupio najveći broj glasova.

Alec Baldwin osvojio je Emmyja za najbolju sporednu ulogu u humorističnoj emisiji „Staurday night live“. Pozlaćenog kipića dobio je za svoje imitacije američkog predsjednika te je tijekom preuzimanja nagrade poručio:

„Pretpostavljam da bih napokon trebao reći: Gospodine predsjedniče, evo vašeg Emmyja“. Poručio je i kako je zbog uloge Trumpa patio njegov seksualni život jer je narandžasta perika poslužila kao prirodna apstinencija.

