Rousso (62) je francuski Židov rođen u Egiptu. Sveučilišni je profesor i ravnatelj Odjela za istraživanja u francuskome Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja.

"Zadržali su me 10 sati u Međunarodnoj zračnoj luci u Houstonu i zamalo me vratili natrag. Policajac koji me priveo bio je neiskusan", napisao je u subotu Rousso na Twitteru, potvrdivši priopćenje dužnosnika Sveučilišta A&M u Teksasu koji su kazali da je zadržan u zračnoj luci po dolasku u Sjedinjene Države 22. veljače.

Dužnosnici teksaškog sveučilišta uspjeli su spriječiti njegovo protjerivanje zahvaljujući angažmanu profesorice prava specijalizirane za pitanja imigranata, Fetme Maruf, objavila je internetska stranica područja u kojemu se nalazi sveučilište.

Rousso je, osim na teksaškom sveučilištu gostovao na mnogim sveučilištima i istraživačkim centrima u Sjedinjenim Državama - od Harvarda do Memorijalnog muzeja holokausta u Washingtonu.

Profesor Richard Golsan s teksaškog sveučilišta kazao je da je francuski povjesničar "zadržan pogreškom" te je zamalo prošle srijede vraćen u Pariz zbog pogrešno protumačene vize u njegovoj putovnici.

Rousso je na Twitteru zahvalio svima koji su ga poduprli.

"Moja je situacija bila ništa u usporedbi sa situacijom u kojoj su se našli ljudi koje sam ondje susreo, a nisu bili u poziciji da se brane poput mene", napisao je francuski povjesničar.

Američki predsjednik Donald Trump je ukazom iz siječnja, što ga je američki sud u međuvremenu suspendirao, zabranio ulazak u SAD državljanima sedam većinski muslimanskih zemalja, među kojima nije Egipat. (Hina)