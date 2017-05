Tisuće stanovnika napušta grad na jugu Filipina u srijedu nakon što je predsjednik Rodrigo Duterte upozorio da će izvanredno stanje koje je uveo zbog borbe protiv islamističkih militanata koji su opkolili općinu biti "surovo".

Mnoštvo ljudi napušta grad Marawi, 800 kilometara južno od Manile, pješke, u čamcima ili vozilima i na motorkotačima, rekao je Mamintal Adiong Jr, zamjenik guvernera pokrajine Lanao Del Sur.

"To je masovni egzodus stanovnika Marawija", kazao je Adiong za radijsku postaju. "Mnoštvo ljudi hoda uz autocestu i promet je loš zbog vozila koja napuštaju grad", dodao je.

Adiong je rekao da se mnogi nadaju doći do susjednog grada Iligana, oko 40 kilometara i ondje naći utočište.

Duterte je u utorak proglasio izvanredno stanje u južnoj regiji Mindanao nakon što je oko stotinu militanata opkolilo Marawi, grad s više od 200.000 ljudi nakon pucnjave s vladinim snagama. U međuvremenu je zaprijetio da bi izvanredno stanje mogao proglasiti u čitavoj zemlji.

On je također skratio službeni put u Rusiju radi rješavanja te situacije. "Sunarodnjaci, ne bojte se. Vraćam se kući", rekao je Duterte prije odlaska iz Moskve.

"Skraćujem svoj posjet ovdje kako bih bio sa svojim sunarodnjacima i riješit ću problem kad se vratim", dodao je Duterte.

""Onima koji su iskusili izvanredno stanje, neće biti ništa drukčije od onoga što je predsjednik (Ferdinand) Marcos napravio", rekao je Duterte. "Bit će surovo".

"Već sam vam rekao prije, nemojte me prisiljavati na to", dodao je. "Moram to učiniti da sačuvam Republiku Filipine".

Militanti su spalili katoličku crkvu, gradski zatvor i dvije škole u Marawiju te zauzeli glavne ulice i dva mosta prema općini.

Napadači su također uzeli taoce - katoličkog svećenika i nekoliko drugih civila iz katedrale Marije Pomoćnice kršćana, prema nadbiskupu Socratesu Villagesu, predsjedniku katoličke biskupske konferencije Filipina.

"Zaprijetili su da će ubiti taoce ako vladine snage koje su poslane na njih ne budu opozvane", rekao je Villegas. (Hina)