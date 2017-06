Slovenija se vrlo intenzivno priprema na provođenje arbitražne presude u svom graničnom sporu s Hrvatskom te očekuje da će je "prije ili kasnije" morati prihvatiti i Hrvatska, kazao je u nedjelju u ekskluzivnom razgovoru za Slovensku televiziju ministar vanjskih poslova i potpredsjednik vlade Karl Erjavec.

"Pripreme za implementaciju arbitražne presude su u tijeku i razradili smo više mogućih scenarija", kazao je Karl Erjavec u razgovoru za slovenski javni RTV servis, dodavši da u pripremama za primjenu arbitražne presude sudjeluje više ministarstava te lokalne zajednice koje graniče s Hrvatskom. "Pripreme se odvijaju u okviru međuresorske skupine, spremni su i drugi državni organi, te organi lokalnih zajednica. Mislim da smo na proglašenje arbitražne presude i na primjenu te odluke spremni", kazao je Erjavec.



Iako se Hrvatska iz procesa arbitraže povukla prije dvije godine temeljem jedinstvene odluke Sabora i vlade zbog ocjene da je taj proces "nepovratno kompromitiran", nakon javne objave nedopuštene komunikacije bivšeg slovenskog arbitra Jerneja Sekoleca i dužnosnice slovenskog ministarstva vanjskih poslova Simone Drenik, koja mu je davala instrukcije kako utjecati na odluku sudaca u arbitraži, Erjavec je u razgovoru za Slovensku televiziju ponovio stajalište Ljubljane kako je arbitražni sporazum, koji su dvije vlade sklopile 2009., još na snazi i da obvezuje obje strane.



Za njega, pitanje je samo kako jednom donesenu presudu primijeniti na terenu, odnosno implementirati u praksi, pri čemu će na kraju na to, po njegovoj ocjeni, morati pristati i hrvatska strana. "Mi ćemo presudu arbitara implementirati tako da ne bi dolazilo do incidenata. Uvjereni smo da će se i Hrvatska prije ili kasnije morati privoliti na poštovanje arbitražne presude. Zato ne očekujem da će zbog toga doći do veće napetosti i incidenata", kazao je Erjavec.



Dodao je da bi samo na početku moglo doći do odgode primjene arbitražne presude, ma kakva ona bila, jer Hrvatska arbitražu više ne smatra relevantnom za rješenje dvostranog otvorenog pitanja, ali da će se to promijeniti. "S vremenom će i hrvatska strana vidjeti da je međunarodne ugovore potrebno poštovati i da je arbitražni sporazum još uvijek važeći", kazao je slovenski ministar Erjavec.

Iako većina promatrača u Sloveniji očekuje da bi do objave presude arbitara moglo doći vrlo skoro, još nije jasno je li riječ o danima ili tjednima i hoće li presuda možda biti objavljena tek na jesen, no jasno je da će ona uvelike utjecati na slovenske predsjedničke izbore ove jeseni, u kojima je Borut Pahor favorit za ponovno osvajanje mandata, navodi Slovenska TV, uz ocjenu da će objava presude arbitara za Sloveniju biti "povijesni dan" jer se bilateralni spor nije riješio ni 26 godina nakon što su dvije države postale samostalne. (Hina)